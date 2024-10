iPad Air 2024 : la tablette Apple avec sa puce M2 revient à moins de 570 €

Envie de vous offrir l'iPad Air de 2024 ? Sur le site Boulanger, la tablette Apple équipée de la puce M2 peut revenir à moins de 570 euros par l'intermédiaire d'un bonus de reprise.

Jusqu'au jeudi 24 octobre prochain, Boulanger vous permet de vous procurer l'iPad Air 2024 à un tarif avantageux. Affichée à 719 euros, la tablette Apple disponible dans son modèle 128 Go et son coloris gris sidéral revient à 569 euros. La réduction de 150 euros se fait via un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil usagé.

La version 2024 de l'iPad Air liée à l'offre Boulanger embarque un écran Liquid Retina Multi‑Touch de 11 pouces rétroéclairé par LED avec technologie IPS, une définition de 2360 x 1640 pixels, une densité à 264 ppp, une large gamme de couleurs (P3), l'affichage True Tone, un revêtement antireflet et une luminosité de 500 nits.

On retrouve aussi la puce Apple M2, une mémoire vive de 8 Go de RAM, le système d'exploitation iPadOS 17, une autonomie de 10 heures grâce à une batterie rechargeable intégrée de 28,93 Wh, la norme Wifi 6 et le Bluetooth 5.0.

La partie APN de l'Apple iPad Air est constituée d'un appareil photo de 12 MP avec ouverture ƒ/1,8, et d'une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. Pour terminer, la tablette de la marque à la Pomme est fournie avec un câble de charge USB‑C.