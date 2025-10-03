iOS 26 a complétement cassé iMessage, voici comment corriger le bug des messages qui ne s’envoient plus

Vous avez remarqué un comportement étrange de la part d'iMessage après avoir installé la mise à jour iOS 26 ? Pire encore, vos messages ne s'envoient plus du tout ? Vous n'êtes pas seuls, et Apple est visiblement au courant du problème. La firme a rapidement réagi en trouvant l'origine du problème – et en trouvant une solution efficace. On vous explique ce qu'il se passe.

Une fois n'est pas coutume, la nouvelle mouture d'iOS a amené avec elle son lot de bugs. Il y a quelques jours, nous rapportions notamment que l'application Calendrier faisait des siennes depuis la mise à jour. Mais elle n'est pas la seule. Cette semaine, Apple a bien tenté de déployer une nouvelle version d'iOS 26 pour corriger quelques bugs, mais certains sont visiblement passés entre les mailles du filet. Et ce ne sont pas les utilisateurs d'iMessage qui diront le contraire.

Depuis quelques jours, la messagerie se comporte de manière très étrange. Celle-ci envoie par exemple des messages à bulle verte au lieu de bleu, indiquant qu'elle envoie des messages RCS plutôt que son protocole habituel. Passe encore, car il y a pire : pour certains, les messages refusent tout bonnement de se distribuer. Une situation qui dure depuis quelques jours et à laquelle Apple apporte enfin une réponse. Tout est une question de carte SIM.

Comment corriger le bug des messages qui ne s'envoient plus sur iOS 26

Apple explique en effet qu'après le passage à iOS 26, votre iPhone détecte un conflit entre deux cartes SIM : celle que vous utilisez au quotidien, et une seconde inactive. S'il s'avère que les deux SIMs, qu'elles soient physiques ou non, partagent le même numéro de téléphone, c'est la catastrophe. iMessage ne fonctionne plus correctement. La bonne nouvelle, c'est que la solution à ce problème est très simple.

Voici donc comment vous y prendre pour résoudre le problème des messages qui ne s'envoient plus sur iMessage :

Ouvrez l'application Réglages Naviguez jusqu'à l'onglet Données cellulaires Vérifiez si votre iPhone détecte deux SIMs Si tel est le cas, repérez la SIM inactive et supprimez-la. S'il s'agit d'un SIM physique, retirez-la de votre iPhone Retournez dans les Réglages puis allez dans la section Apps Dans l'onglet Messages, cliquez sur Envoi et réception Sélectionnez votre numéro de téléphone

C'est tout ! iMessage devrait à nouveau se comporter correctement après cette petite manipulation.