Cette nouvelle bêta d’iOS 26 prouve que l’iPhone est sur le point de vivre sa révolution

Apple continue de tester iOS 26 avant son lancement officiel prévu en septembre. La quatrième bêta publique vient d’être mise en ligne pour iPhone, iPad et Mac. Elle prépare le terrain pour l’arrivée imminente de la version stable, qui devrait coïncider avec l’annonce de l’iPhone 17.

Depuis plusieurs semaines, iOS 26 se dévoile peu à peu à travers ses différentes bêtas. Cette mise à jour est décrite comme la plus importante jamais déployée sur iPhone, avec une refonte visuelle et l’intégration poussée de l’intelligence artificielle Apple Intelligence. Nous avons déjà vu arriver des nouveautés marquantes, comme l’effet Liquid Glass, les fonds d’écran dynamiques, ou encore l’ouverture quasi instantanée de certaines applications.

Désormais, c’est la quatrième bêta publique qui est disponible pour les utilisateurs inscrits au programme de test. Elle fait suite à la bêta 6 sortie le 11 août et reprend les améliorations de la bêta développeur 7, publiée la même journée. Selon CNET, cette version se concentre surtout sur la correction de bugs et la stabilité, pour consolider l’ensemble avant la sortie finale en septembre. Apple a également publié en parallèle les bêtas publiques de macOS 26 et iPadOS 26.

iOS 26 se rapproche de sa sortie officielle avec la bêta publique 4

Apple suit son calendrier habituel : la version stable devrait être déployée le mois prochain, en même temps que la présentation de l’iPhone 17. Les testeurs qui installent la bêta publique peuvent déjà découvrir les nouvelles fonctions, mais il est conseillé de ne pas l’installer sur un iPhone principal. L’installation se fait depuis les réglages, dans la section dédiée aux mises à jour logicielles, après inscription gratuite au programme de bêta.

Depuis juin, les bêtas d’iOS 26 ont déjà introduit des dizaines de nouveautés pratiques et esthétiques. Apple a par exemple réinventé l’écran de verrouillage avec plus de transparence et un affichage plus lisible, ajouté des outils d’IA pour générer des images ou traduire en direct, et enrichi l’application Messages de nouvelles options.

Chaque mise à jour affine aussi la rapidité et la fluidité, confirmant qu’iOS 26 vise autant à transformer les iPhone qu’à améliorer leur stabilité. Cette refonte est d’ailleurs présentée par Apple comme la plus ambitieuse de l’histoire d’iOS. La sortie de la bêta publique 4 montre que la marque touche désormais au but.