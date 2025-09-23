iPhone 17 : les utilisateurs se plaignent d’un problème de Wi-Fi, son lien avec cet accessoire est surprenant

La série des iPhone 17 qui vient tout juste de sortir n’est pas exempte de problèmes : une caméra qui fait des photos étranges, des coloris très sensibles aux rayures… Et voilà que certains propriétaires d’iPhone 17 signalent un souci de connexion Wi-Fi.

Disponibles depuis quelques jours seulement pour le grand public, les iPhone 17 font déjà parler d’eux, et ce n’est pas pour les bonnes raisons. Avant même qu’ils ne sortent, les premiers tests montraient déjà que leur caméra avait un gros problème, elle présentait parfois des artefacts rendant les clichés inexploitables. Maintenant qu’ils sont entre les mains des utilisateurs, ils font l’objet d’un « Scratch Gate » sur les réseaux sociaux : certains coloris seraient très sensibles aux rayures.

Et ce n’est pas tout. Les mécontentements se suivent mais ne se ressemblent pas. Certains propriétaires rapportent que leur iPhone 17 rencontre un problème avec la connexion Wi-Fi (et même avec le Bluetooth). Ces coupures intermittentes de la connectivité surviendraient lorsque le smartphone est jumelé à une Apple Watch ou connecté à CarPlay.

Les bugs de Wi-Fi de l’iPhone 17 pourraient être liés à l’Apple Watch

Plusieurs utilisateurs ont signalé un souci de Wi-Fi avec leur iPhone 17. Si les descriptions sont parfois confuses, d’après nos confrères de PhoneArena, elles ont un point commun : la connexion Wi-Fi, voire le Bluetooth parfois, s’interrompt lorsque l’appareil est verrouillé ou déverrouillé. Certains indiquent qu’elle se rétablit au bout de quelques secondes.

Si quelques signalements concernent l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro Max, il semble que le problème affecte surtout l’iPhone 17 classique. Certains utilisateurs alertent sur des dysfonctionnements avec CarPlay, et plusieurs autres déclarent que le problème ne survient que lorsqu’ils portent leur Apple Watch. Cela suggère que la montre connectée pourrait être liée au bug, bien qu’aucun modèle spécifique ne soit apparemment en cause. Retirer sa montre ou la verrouiller pourrait régler temporairement le problème d’après certains.

Les soucis de dernière minute sont le lot de chaque lancement de nouveau smartphone, et ils ne sont pas l’apanage d’Apple – il suffit de voir les déconvenues rencontrées par les propriétaires de Pixel 10. Pour ce problème de connectivité Wi-Fi, il existe plusieurs bonnes nouvelles.

Premièrement, tous les propriétaires d’un iPhone 17 qui l’utilisent avec CarPlay ou une Apple Watch ne sont pas concernés. Une cause matérielle pour ce bug est donc peu probable – or elles sont plus compliquées à résoudre en général. Il s’agirait donc plutôt d’un bug logiciel, corrigeable avec une mise à jour. Surtout, Apple a été mis au courant et aurait alerté ses ingénieurs. Aussi, les propriétaires qui font tourner leur iPhone 17 sous iOS 26.1 (actuellement en bêta développeurs) indiquent ne plus rencontrer ce bug. En résumé : un correctif devrait bientôt être déployé.