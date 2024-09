iOS 18 est victime d’un bug, Microsoft devrait lancer une nouvelle console d’ici fin 2026, c’est le récap’ de la semaine

De nombreux propriétaires d’iPhone contrariés par un bug d’iOS 18, une console Xbox de nouvelle génération serait en cours de fabrication, l’étanchéité des Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+ s’améliore, c’est le récap’ de la semaine.

Un gros bug dans iOS 18 rend les contrôles tactiles de nombreux iPhone inutilisables, Microsoft travaillerait actuellement au lancement d’une future Xbox de nouvelle génération et les Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+ seront désormais équipés d’un verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Alors que des scientifiques mettent au point un « cristal de mémoire » 5D capable de stocker des données pendant plusieurs milliards d’années, la société MC2 Data est victime d’une fuite massive mettant en danger les données sensibles de millions de personnes.

iOS 18 : un bug empêche plusieurs iPhone de fonctionner normalement

De nombreux propriétaires d’iPhone se plaignent actuellement d’un bug particulièrement pénible dans iOS 18. En effet, lorsque l’appareil est pris en main, les contrôles tactiles se désactivent et il devient impossible de glisser, taper ou appuyer. Les commandes fonctionnent dès que l’iPhone est relâché, mais ce n’est évidemment pas pratique. Il s’agit d’un souci logiciel et il ne reste plus qu’à attendre qu’Apple propose un correctif dans une future mise à jour.

L’indice d’étanchéité des Redmi Note 14 Pro et Pro+ monte jusqu’à l’IP69

Face à une concurrence solide dans le monde des smartphones premium, Xiaomi a décidé d’intégrer deux nouveautés à ses Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+. En effet, la marque a annoncé sur le réseau social Weibo que ses appareils allaient désormais être équipés d’un verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Grâce à ce verre de protection beaucoup plus résistant, les Redmi Note 14 Pro profiteront d’une étanchéité d’indice IP69.

“Cristal de mémoire 5D” : une technologie de stockage révolutionnaire

Plusieurs chercheurs de l’Université de Southampton en Angleterre ont développé une nouvelle technologie de stockage capable de conserver jusqu’à 360 To de données mais surtout de les stocker indéfiniment. Il s’agit du « cristal de mémoire 5D ». Ce support compact pourrait permettre de stocker le génome humain et de recréer « l’Homme » bien après l’extinction de notre espèce.

Xbox travaille au lancement d’une future console de nouvelle génération

Si l’on en croit nos sources de Windows Central, Microsoft travaillerait actuellement au lancement deux futures consoles de nouvelle génération. En effet, une console Xbox de nouvelle génération et un appareil de jeu portable pourraient être lancés en fin d’année 2026. Microsoft n’aurait donc pas prévu de concurrencer la PS5 Pro dont la sortie approche, mais bien de devancer Sony et sa future PS6.

MC2 Data : une fuite massive met en danger les données de millions de personnes

Des chercheurs de Cybernews ont repéré une faille inquiétante dans le système de la société de vérification des antécédents, MC2 Data. Deux mois seulement après la fuite de données de National Public Data, c’est au tour de MC2 Data d’être à la merci des cybercriminels. En effet, les données confidentielles de plusieurs millions de personnes, telles que leurs dossiers juridiques, leurs numéros de téléphone ou encore leurs adresses sont actuellement en libre accès sur l’Internet.

Nos tests de la semaine

Huawei Mate XT : nous sommes conquis

Huawei a devancé ses concurrents en lançant le premier smartphone pliable en 3. Nous avons eu la chance de tester le Huawei Mate XT Ultimate Design et nous avons été conquis par ce bijou de technologie. Beau design, appareil léger, batterie puissante, espaces de stockage conséquents, le Mate XT a de nombreux arguments pour séduire. L’appareil est livré avec un coque, deux câbles, un bloc d’alimentation et un adaptateur allume-cigare. Reste à savoir si cet appareil sera lancé en France et si oui à quel prix. En Chine, le smartphone se vend entre 2580 et 3090 €.

Asus Zenbook S14 : un ordinateur très séduisant pour les gros budgets

On adore le design haut de gamme du Zenbook S14, ainsi que son écran au calibrage parfait et les performances impressionnantes des puces Lunar Lake. Lors de notre test, nous avons été impressionnés par l’autonomie record de ce nouvel Asus. On regrette l’absence d’un port microSD et il faut admettre que les fonctions Copilot+ sont encore trop gadgets. Cela étant dit, le Zenbook S14 2024 est un excellent ordinateur portable pour les personnes qui peuvent dépenser 1800 euros pour se l’offrir.

Google TV Streamer : une option parfaite pour les adeptes de l'écosystème Google

S’il vous était difficile de dire Adieu au Chromecast, consolez-vous avec le Google TV Streamer, un appareil de streaming au design épuré, qui intègre parfaitement la maison connectée. On adore sa qualité vidéo et sonore, les recommandations personnalisées avec l’IA ainsi que le bouton qui permet de trouver la télécommande. On aurait apprécié plus de connectiques dans la boîte ainsi que la présence du Wi-Fi 6. Attention, le prix du Google TV Streamer est en hausse.

Ara History Untold : gros coup de cœur pour ce jeu original

Nous avons été conquis par le monde incroyablement vivant de Ara History Untold. C’est un jeu original et ses mécanismes, tels que la victoire par point de prestige, la gestion poussée des villes ou encore le système de zones très innovant, le rendent extrêmement riches. Ara History Untold est disponible sur le Game Pass. On regrette que la guerre et l’exploration soient un peu en retrait et que l’IA des adversaires soit parfois un peu larguée.

