iOS 18 a un bug qui rend les iPhone presque inutilisables normalement

Plusieurs propriétaires d'iPhone sous iOS 18 sont touchés par un bug qui les empêche de s'en servir d'une manière naturelle. La bêta iOS 18.1 ne corrige pas le souci d’après les retours.



Une nouvelle version d'un système d'exploitation mobile, c'est un peu comme un jeu vidéo à gros budget. Il est lancé alors qu'il reste encore des bugs à corriger, connus ou non. C'est à ça que servent les mises à jour, mais avant qu'elles arrivent, il faut supporter le souci. On se souvient que pendant plusieurs semaines après la sortie des iPhone 15, leurs propriétaires avaient dû faire avec les problèmes de surchauffe du mobile. Ici aussi, on espère un correctif très rapidement tant le bug est pénible à la longue.

Le symptôme est le suivant : vous saisissez votre iPhone comme d'habitude pour aller sur Internet ou dans une application, mais vos actions sur l'écran ne font rien. Appuyer, glisser, taper… Les contrôles tactiles sont totalement désactivés. En revanche, si vous ne tenez pas votre iPhone d'une main pendant que vous naviguez avec l'autre, tout fonctionne.

Sur Reddit, un détenteur d'iPhone 16 explique que “si la peau touche accidentellement la zone située à côté du nouveau bouton de commande de la caméra, tout l'écran ne répond plus jusqu'à ce qu'il soit relâché, à l'exception de la barre d'accueil“. Que se passe-t-il ?

Ce bug d'iOS 18 rend les iPhone quasiment inutilisables de manière naturelle

L'explication la plus plausible est que l'algorithme iOS empêchant les appuis accidentels sur l'écran des iPhone est beaucoup trop sensible. En saisissant normalement l'iPhone de la main droite par exemple, une partie de votre paume peut toucher légèrement le côté droit de l'écran, ce qui déclenche la sécurité. Les bordures très fines comme celles de l'iPhone 16 Pro n'aidant pas à éviter le contact. Des internautes affirment avoir reproduit le bug sur d'autres iPhone sous iOS 18 ou la bêta d'iOS 18.1 comme le 13 ou le 15.

La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un souci logiciel, ce qui veut dire qu'une mise à jour suffira à s'en débarrasser. La mauvaise, c'est qu'on ne sait pas quand elle arrivera. En attendant, le mieux à faire est de toucher au minimum les bords de l'écran lors de l'utilisation de votre iPhone.