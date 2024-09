Le Redmi Note 14 Pro va bénéficier de ces deux nouveautés, d’habitude réservées aux smartphones premium

Les Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro+ vont être équipés d'un verre de protection plus résistant et jouir d'une meilleure certification d'étanchéité, au niveau de certains smartphones haut de gamme.

Xiaomi commence à communiquer sur ses prochains smartphones de milieu de gamme appartenant à la série Redmi Note 14 Pro. Pour convaincre les consommateurs de leur intérêt et justifier un tarif plus élevé que la plupart des autres mobiles Redmi, la marque a décidé d'intégrer des fonctionnalités que l'on retrouve généralement sur des appareils plus haut de gamme.

Sur le réseau social chinois Weibo, nous apprenons que l'ensemble de la série Redmi Note 14 Pro est mise à niveau avec un verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Celui-ci équipe par exemple des terminaux premium comme les Galaxy S24 et S24+ de Samsung. Il promet de résister à des chutes jusqu'à un mètre sur du béton et jusqu'à deux mètres sur du bitume.

Gorilla Glass Victus 2 et IP69 pour le Redmi Note 14 Pro+

Autre bonne nouvelle partagée par le fabricant, l'indice d'étanchéité montera jusqu'à l'IP69. Il est probable que seul le Redmi Note 14 Pro+ ne bénéficie de cette certification, mais il s'agit tout de même d'un bon pas en avant pour rendre les smartphones qui coûtent moins de 500 euros plus résistants à l'eau. Le Redmi Note 13 Pro+ de l'année précédente offrait lui de l'IP68, ce qui était déjà bien pour cette gamme.

Mais c'est le Redmi Note 14 qui va le plus progresser. Il devrait être certifié IP66 ou IP68, là où son prédécesseur se contentait d'un indice IP54. La durabilité face aux poussières va donc un peu évoluer et celle face à l'eau sensiblement s'améliorer.

La série Redmi Note 14 Pro va être officiellement lancée en Chine le 26 septembre prochain. Les versions européennes des smartphones devraient arriver quelques mois plus tard. On espère qu'elles seront identiques aux appareils chinois, puisque les smartphones de Xiaomi qui sont rendus disponibles à l'international subissent parfois quelques concessions techniques. Nous avons tout de même bon espoir de voir le Redmi Note 14 Pro+ avec l'IP69 et le Gorilla Glass Victus 2 en France puisque notre Redmi Note 13 Pro+ était identique au modèle chinois.