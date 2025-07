En plus de la ROG Xbox Ally, Microsoft préparerait deux autres consoles, voici ce que l’on sait

Microsoft n'a pas une, mais trois consoles en préparation. La portable ROG Xbox Ally d'Asus serait la première arrivée avant deux autres plateformes. Un youtubeur affirme avoir des informations sûres à leur propos. Les voici.

Sur les 3 grands constructeurs de consoles de salon, 2 adoptent une approche assez similaire quand il s'agit de proposer une nouvelle génération d'appareil : brouiller toujours plus la frontière entre console et PC. Vous l'aurez compris, ce sont Sony et Microsoft qui agissent de la sorte, Nintendo préférant miser sur une expérience à part depuis la Wii. Des deux restants, Microsoft est sans surprise celui chez qui cette façon de voir les choses est la plus marquée. L'entreprise possède Windows après tout.

Depuis le début de l'été, Microsoft prépare le terrain en dévoilant des détails sur ses futures consoles. La première à avoir été révélée est la ROG Xbox Ally d’Asus, une portable puissante déclinée en plusieurs versions. Et selon le youtubeur colteastwood, ce n'est que le début : la firme de Redmond préparerait deux autres consoles, sachant que l'on n'aurait pas à attendre bien longtemps pour les voir. Des informations à prendre avec des pincettes bien sûr, mais qui restent plausibles.

Voici ce que l'on pense savoir sur les futures consoles de Microsoft

D'abord, nous aurions droit à un appareil hybride, un “PC Xbox” (ou une “Xbox PC”, c'est selon) ressemblant à une petite tour d'ordinateur, mais non modifiable et uniquement dédiée au jeu vidéo. Les partenaires de Microsoft comme Asus , Razer ou Lenovo se chargeraient de proposer leur modèle. Attendu pour 2026, le PC Xbox se baserait sur l'architecture RDNA 4 d'AMD, celle que l'on retrouve dans la carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT par exemple.

Avec cet appareil, Microsoft mise sur une fréquence d'image 25 % supérieure à celle de la Xbox Series X. Hybride oblige, il serait compatible avec le Xbox Game Pass et les autres services de jeux dématérialisés comme Steam. L'autre console est bien sûr la prochaine Xbox de salon, la successeure des Xbox Series X et S. Elle arriverait dans le courant de l'année 2027. N’hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous pour plus de détails.