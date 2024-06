WWDC 2024 : comment suivre la conférence d’Apple en direct et à quoi s’attendre ?

Tous les yeux sont tournés vers la Worldwide Developers Conference (WWDC) annuelle d'Apple, et comme toujours, il sera possible de suivre l’événement en direct. Voici comment faire, et surtout ce que l’on peut espérer y voir.

L’année dernière, Apple avait profité de sa conférence WWDC 2023 pour présenter son produit le plus ambitieux depuis maintenant des années : le casque Vision Pro. Cette fois-ci, la star de l’événement ne sera pas un nouveau produit, mais bien de nouvelles fonctionnalités qui font appel à l’intelligence artificielle.

Prévue pour démarrer le 10 juin avec la traditionnelle Keynote principale à 19 heures, heure française, la WWDC 2024 promet d'être un événement captivant pour les développeurs et les passionnés de technologie. Elle se déroulera en plusieurs jours, mais c’est bien la première conférence qui va attirer toute l’attention des fans. Nous serons chez Apple pour suivre l’événement.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Quand a lieu la présentation d’Apple ? : lundi 10 juin 2024

lundi 10 juin 2024 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

à 19h (heure française) Comment suivre le live d’Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

Apple fait toujours en sorte qu'il soit facile pour tout le monde de voir ses conférences en direct. La présentation sera diffusée sur la page dédiée aux événements d'Apple sur le site officiel, mais un flux YouTube sera disponible. Vous pouvez suivre l’événement directement sur cette page, avec la vidéo au-dessus.

La révolution de l'IA sur le devant de la scène

Alors que la WWDC s'est toujours concentrée sur les mises à jour logicielles et les outils pour les développeurs, l'événement devrait cette fois-ci être dominé par un thème unique : l'intelligence artificielle (IA). Les internautes du monde entier ont souvent exprimé leur inquiétude quant au retard pris par Apple par rapport à ses rivaux, tels que Google, Microsoft et OpenAI, dans la course à l'intégration des capacités d'IA générative. Cependant, le PDG Tim Cook a promis de s'attaquer à ce problème, et la WWDC 2024 est l'occasion idéale de présenter les ambitions d'Apple en matière d'IA.

Des rumeurs circulent sur un accord potentiel entre Apple et OpenAI, la société à l'origine du célèbre modèle de langage GPT. Ce partenariat pourrait faire d'Apple un concurrent redoutable dans le domaine de l'IA. Les rapports suggèrent que les efforts d'Apple en matière d'IA seront baptisés « Apple Intelligence », avec la réserve que tous les appareils Apple récents ne seront peut-être pas capables de tirer parti du nouveau système. Il faudrait bien un iPhone 15 Pro et son processeur A17 Pro au minimum ou un iPad équipé d’une puce M pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

iOS 18 et la résurgence de Siri

L'une des annonces les plus attendues de la WWDC 2024 est le dévoilement d'iOS 18, le système d'exploitation mobile de nouvelle génération d'Apple. Les rapports indiquent qu'iOS 18 sera imprégné d'améliorations en matière d'IA, insufflant notamment une nouvelle vie à Siri, l'assistant virtuel d'Apple. Selon Bloomberg, Apple a retravaillé Siri en utilisant de grands modèles de langage, ce qui lui permet de mieux comprendre les requêtes des utilisateurs, d'y répondre et même de prendre des mesures dans les applications d'Apple.

Outre la refonte de Siri, iOS 18 devrait introduire des fonctionnalités telles que des résumés de messages et de pages web, des transcriptions en temps réel dans les notes et les mémos vocaux, la génération d'emoji personnalisés et la possibilité de supprimer des objets et des personnes d'une image grâce à la technologie de l'IA. Une bonne partie des fonctionnalités seront également présentes sur macOS 15, afin d'intégrer davantage l'écosystème logiciel d'Apple et d'offrir une expérience uniforme sur l'ensemble des appareils.

Enfin, notez que bien que la WWDC soit traditionnellement un événement axé sur les logiciels, Apple a fait des annonces matérielles ces dernières années, comme l'introduction des mises à jour Apple Silicon et le dévoilement, l'année dernière, du casque de réalité mixte Vision Pro. Toutefois, les dernières rumeurs suggèrent que le WWDC de cette année pourrait être une année creuse pour les lancements de matériel. Pas de nouveau Vision Pro ou de MacBook équipés de puces M4 à l’horizon pour cet été.