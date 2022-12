iOS 16 : l’outil de ces hackers permet de jailbreaker les iPhone les moins récents

iOS est connu pour être un système d’exploitation très fermé. Apple fait tout pour verrouiller son OS. Certains utilisateurs s’entêtent pourtant à vouloir personnaliser leur iPhone. Les hackers de palera1n ont sorti un outil de customisation d’iOS qui exploite la faille checkm8 des puces Apple Silicon.

iOS 16 est un système d’exploitation notoirement fermé. Les possibilités de personnaliser son apparence ou son fonctionnement sont rares, c’est l’une des raisons pour lesquelles nombre de gens préfèrent l’écosystème Android. Plutôt que de se convertir à un OS plus ouvert, certains essayent de modifier iOS, c’est le principe du jailbreaking. Les hackers de palera1n ont créé un outil qui permet de changer certains aspects d’iOS 16 et 15.

Le jailbreaking est très mal vu par Apple. Si, après avoir essayé palera1n, vous « briquez » votre iPhone et que vous ne parvenez pas à restaurer ses réglages d’usines, ne vous attendez à aucune aide de la firme de Cupertino : cette opération annule votre garantie. De plus, ce jailbreak ne fonctionne que sur les iPhone 8, l’iPhone X, les iPad 5, 6, 7 et iPad Pro de 1re et 2e génération.

Le jailbreak de palera1n ne fonctionne que sur les vieux iPhone et iPad tournant sous iOS 15 et iOS 16

Cette limitation est due au fait que le jailbreak exploite une faille d’iOS qui n’affecte que les appareils tournant sous iOS 15 et iOS 16 avec des puces Apple Silicon A8 à A11. Si vous souhaitez essayer palera1n, il vous faudra également utiliser un ordinateur sous macOS ou Linux avec une installation de Python. Vous l’aurez compris, l’opération n’est pas techniquement à la portée de tout le monde.

Avec iOS 16, Apple propose quelques fonctionnalités de customisation. Il est désormais possible de personnaliser l’écran de verrouillage avec des horloges et des fonds d’écran dynamiques ou encore d’ajouter de nouveaux widgets. Autant de petites améliorations cosmétiques qui plairont au plus grand nombre, mais ne suffiront cependant pas à satisfaire les utilisateurs les plus avancés. Ceux-là sont les plus susceptibles de s’essayer au jailbreaking avec palera1n… à leurs risques et périls.

Source : iOS Guide