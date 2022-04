iOS 16 : Apple prépare une mise à jour majeure avec d’importantes améliorations

iOS 16 est en approche ! Plusieurs semaines avant la présentation de la mise à jour, une source réputée est venue teaser les nouveautés de l'interface. Visiblement, Apple prévoit une poignée d'améliorations de taille.

iOS 16, la prochaine version du système d'exploitation des iPhone, commence à se dévoiler. Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a évoqué les améliorations prévues par la firme de Cupertino.

Sans surprise, Apple ne prévoit pas de bouleverser complètement le design de l'interface. “Je ne m'attends pas à une refonte de bout en bout de l'interface d'iOS, même si elle n'a pas beaucoup changé depuis iOS 7 il y a près d'une décennie”, déclare Mark Gurman, dont les informations concernant les plans d'Apple se confirment généralement.

Quelles nouveautés pour iOS 16 ?

Néanmoins, le journaliste assure qu'iOS 16 s'impose comme une mise à jour majeure de l'OS mobile. Parmi les nouveautés dans les cartons d'Apple, on trouve “une mise à jour des notifications et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé”.

Notez qu'Apple avait déjà inauguré de nombreux changements pour les notifications avec iOS 15. La firme a notamment ajouté un mode ne pas déranger amélioré, baptisé Focus. Concrètement, il est possible de personnaliser quelles notifications vont apparaître à l'écran, en fonction de l'heure de la journée et de vos occupations. Il est également possible de choisir comment les notifications vont apparaître. Apple prépare apparemment d'autres changements avec iOS 16 mais les fuites n'en disent pas plus.

Comme on s'y attendait, plusieurs des fonctionnalités d'iOS 16 seraient dédiées au suivi de la santé, l'un des chevaux de bataille d'Apple. Là encore, Gurman n'en dit pas plus sur les nouveautés au programme. On imagine que ces changements pourraient concerner l'application Santé, qui regroupe toutes les données de santé.

Côté iPad, Apple prévoirait une nouvelle interface multitâche pour iPadOS. Enfin, watchOS, l'OS des montres Apple Watch, “va obtenir des mises à niveau majeures du suivi de l'activité et de la santé”, en prévision probablement des Apple Watch Series 8.

Pour mémoire, Apple va présenter la mise à jour iOS 16 lors de la WWDC 2022. Cet événement annuel dédié aux développeurs aura lieu du 6 au 10 juin 2022. Pour conclure, on rappellera que la liste des iPhone compatibles avec iOS 16 est déjà apparue sur la toile.