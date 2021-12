iOS 15 : comment personnaliser les icônes d’applications sur iPhone

Vous en avez assez de vos icônes d’application ? Sur iOS 15, il existe deux méthodes pour personnaliser à volonté ces dernières et obtenir un écran d’accueil plus proche de vos goûts personnels. L’une est gratuite mais laisse peu de place à l’imagination, tandis que la seconde est très rapide, mais payante. Suivez le guide !

Quand on compare iOS à Android, un argument revient sans arrêt : celui de la personnalisation. Force est de constater que le système d’exploitation de Google offre de plus de possibilités de ce côté-là, mais ce serait une erreur de dire qu’iOS ne permet aucune liberté. En effet, avec iOS 15 notamment, plusieurs options permettent aux utilisateurs de customiser leur écran d’accueil pour obtenir un résultat qui leur convient tout particulièrement.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment la possibilité de personnaliser ses icônes d’application. Si certaines sont désormais devenues presque indissociables du design de l’iPhone, il est possible que vous ayez de temps en temps envie de changer. Pour cela, il existe deux méthodes, l’une gratuite et l’autre payante. La seconde est en revanche plus efficace. On vous explique tout.

Sur le même sujet : iOS 15 permet désormais de léguer ses données iCloud à ses proches après sa mort

Comment personnaliser les icônes iOS 15 avec une application

L’App Store regorge d’applications qui proposent des packs d’icônes à leurs utilisateurs. Themes, Next Icon, iCons, ce n’est pas le choix qui manquent pour tous ceux qui ont faim de personnalisation. Ces dernières proposent généralement des sets de plusieurs dizaines d’icônes regroupant les applications les plus populaires, comme les réseaux sociaux ou encore les plateformes de streaming. Voici comment les utiliser :

Ouvrez l’ App Store

Téléchargez l’application de packs d’icônes de votre choix

de votre choix Ouvrez l’application et téléchargez un pack

Rendez-vous ensuite dans Réglages > Profil téléchargé

Sélectionnez le profil que vous venez de télécharger et cliquez sur Installer

Tapez votre code PIN

Lancez l’installation du profil

Vous vous retrouvez alors avec un tout nouvel écran d’accueil, affichant les icônes que vous avez sélectionnées. Cette méthode est redoutable, car elle peut changer l’interface de votre iPhone dans son intégralité, en plus d’offrir un large choix de design différents. En revanche, il ne vous sera pas possible de modifier l’icône d’une seule application. Pour cela, il va falloir passer par la deuxième méthode.

Sur le même sujet : iPhone 13 — la mise à jour iOS 15.2 permet à un réparateur tiers de remplacer l’écran

Comment personnaliser les icônes iOS 15 avec les raccourcis

Si l’idée de télécharger une application tierce vous rebute, bonne nouvelle : il n’est pas du tout nécessaire d’en arriver là pour parvenir à vos fins. En effet, iOS intègre déjà une application dédiée à cet effet — et bien d’autres — baptisée Raccourcis. La puissance de ce petit utilitaire est assez impressionnante, mais nous nous contenterons de parler aujourd’hui du sujet qui nous intéresse. Grâce à ce dernier, vous pourrez en effet sélectionner l’image de votre choix pour remplacer l’icône de vos applications. Voici la marche à suivre :

Ouvrez Raccourcis

Cliquez sur le signe +

Sélectionnez Ajouter une action

Dans la section Scripts , cliquez sur Ouvrir l’app

, cliquez sur En cliquant sur app , sélectionnez l’application dont vous voulez changer l’icône

, sélectionnez l’application dont vous voulez changer l’icône Cliquez sur l’icône bleue en haut à droit de votre écran, puis sur Sur l’écran d’accueil

Choisissez alors l’image qui remplacera l’icône de votre application

Appuyez sur Terminer

Il ne vous reste plus qu’à répéter cette opération pour chacune des applications souhaitées. Si le procédé peut paraître fastidieux, il a le mérite de vous laisser pleinement la main mise sur les icônes qui s’afficheront sur votre écran. Alors que les mauvaises langues répètent qu’Apple impose ses choix de design à travers ses appareils, il s’agit là d’un joli pied de nez.