iOS 14.4 : Apple corrige 3 failles critiques via une mise à jour

La mise à jour iOS 14.4 est disponible sur tous les iPhone compatibles. D'après Apple, cette nouvelle version du système d'exploitation corrige trois failles critiques exploitées activement par des pirates. On vous conseille donc d'installer la mise à jour dès que possible sur votre smartphone.

Après plusieurs semaines de beta, Apple déploie actuellement la version finale d'iOS 14.4 sur tous les iPhone compatibles iOS 14. Dans la foulée, le géant californien pousse iPadOS 14.4, tvOS 14.4 et watchOS 7.3 sur tous les appareils compatibles.

Le changelog mis en ligne par Apple évoque d'abord plusieurs nouveautés. La mise à jour permet notamment aux iPhone de transférer de l'audio sur le HomePod Mini en s'approchant. Evidemment, vous devez mettre à jour votre enceinte connectée avec la version 14.4 du firmware.

Installez la mise jour iOS 14.4 d'urgence sur votre iPhone

Deuxio, la mise à jour oblige l'iPhone à afficher une erreur si les capteurs photo ne sont pas ceux d’origine. Si vous avez remplacé les capteurs par des pièces qui ne sont pas d'origine, on vous conseillera d'installer la mise à jour malgré tout. En effet, l'avertissement n'empêchera pas l'iPhone de fonctionner normalement.

Surtout, la mise à jour iOS 14.4 comprend une série de trois correctifs destinés à combler des failles de sécurité. Selon Apple, les trois failles pourraient être activement exploitées par des attaquants. Les iPhone et les iPad qui n'installent pas la dernière mise à jour sont donc vulnérables à une attaque informatique.

D'après la fiche mise en ligne par Apple, les trois failles touchent le noyau du système d'exploitation et le moteur de rendu Webkit de Safari. “Une application malveillante peut être en mesure de s'octroyer des privilèges” avance Apple. En exploitant deux failles du Webkit, “un attaquant distant peut être en mesure d'exécuter arbitrairement du code”.

On vous invite donc à installer la mise à jour iOS 14.4 sur votre iPhone dès que possible. Pour installer la mise à jour et les trois correctifs, rendez-vous dans l'application Réglages, allez dans la section Général et cliquez sur Mise à jour logicielle. Il suffit alors d'appuyer sur Installer la mise à jour.