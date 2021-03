Fibre optique : la France compte désormais plus de 10 millions d’abonnés

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) vient de publier les derniers chiffres du quatrième trimestre 2020 concernant la progression du déploiement de la fibre optique (FTTH) en France. Le pays compte aujourd’hui plus de 10 millions d’abonnés.

2020 a été une année record en ce qui concerne le déploiement de la fibre en France. « Au cours du quatrième trimestre, la progression du nombre d'abonnements à très haut débit s'est accélérée » avec « 1,1 million d'accès supplémentaires », note l'Arcep. En conséquence, le nombre d’abonnements très haut débit (débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mo/s) s’élève à 14,7 millions le 31 décembre 2020. Il s’agit de près de la moitié des internautes français éligibles au très haut débit.

Le nombre d’abonnés à la fibre optique de bout en bout a également augmenté, puisque 3,3 millions d’accès supplémentaires ont été enregistrés au cours de l’année 2020. La France comptait 10,4 millions d’abonnés à cette technologie au 31 décembre 2021. Cette forte hausse des abonnements pourrait être la cause de l’augmentation du nombre de clients qui se plaignent d’installations bâclées par leur technicien.

Le nombre d’abonnements au haut débit en baisse

Alors que le nombre d’abonnements à très haut débit est en forte augmentation, la baisse du nombre d’abonnements à haut débit s’accélère un peu plus chaque année. En effet, il y a eu 2,5 millions d’abonnements en moins durant l’année 2021, contre -1,7 million un an auparavant. Cependant, ces derniers restent encore majoritaires, avec environ 16 millions d’abonnements.

Ainsi, l’Arcep note que le nombre total d’abonnements à haut et très haut débit atteint 30,6 millions à la fin de l’année 2020. Il s’agit d’une progression de 285 000 en un trimestre et de 800 000 en un an (+2,7%). Une telle croissance annuelle n’avait pas été observée depuis trois ans.

Du côté de l’installation de la fibre, les déploiements des opérateurs ont atteint “des niveaux inégalés” jusqu'à présent, a indiqué l'Arcep. En effet, en 2020, les opérateurs ont rendu plus de 5,8 millions de nouveaux locaux éligibles à la fibre, soit une nette accélération par rapport à 2019 où ils avaient rendu seulement 4,9 millions de locaux éligibles. Au total, au 30 décembre, 24,2 millions de locaux étaient donc désormais éligibles aux offres fibres en France, soit une hausse de 31% en un an. En conséquence, la France est désormais la reine du déploiement de la fibre optique en Europe.

Source : Arcep