Inter-Juventus : la 1/2 finale de Coupe d’Italie en clair sur la chaîne L’Equipe

Gros choc en perspective à l'occasion des 1/2 finales retours de la Coupe d'Italie de football ! Ce mercredi 26 avril 2023, l'Inter Milan accueille la Juventus de Turin pour une place en finale de la compétition. Cette rencontre entre les deux équipes milanaise et turinoise sera diffusée en clair et en direct sur une chaîne française.

Ce sont les fans de football italien qui risquent d'être ravis, et plus particulièrement ceux de l'Inter et de la Juventus ! Les 26 et 27 avril 2023 auront lieu les demi-finales retours de la Coupe d'Italie. La principale affiche entre l'Inter Milan et la Juventus de Turin sera diffusée en clair et en direct sur la chaîne L'Equipe ce mercredi 26 avril. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures et le match se tiendra au stade Giuseppe Meazza de Milan.

Pour information, le vainqueur entre les deux équipes ira en finale de la Coupe d'Italie dont l'ultime rencontre sera aussi diffusée sur la chaîne L'Equipe le 24 mai prochain.

Et pour rappel, le 4 avril dernier, les deux formations italiennes s'étaient séparées à l'aller sur le score nul de 1-1 au terme d'un match assez tendu où trois joueurs ont été exclus de la partie.

Comment suivre Inter-Juventus gratuitement sur TV, PC et mobile ?

⚽️ Inter Milan – Juventus Turin

🏆 Demi-finale retour de la Coupe d'Italie

⏰ 21h Suivez en direct et en clair sur la chaine @lequipe la demi-finale retour de la Coupe d'Italie : https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT #CoppaItalia pic.twitter.com/TfnOgDJnhX — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 24, 2023

Il existe plusieurs possibilités pour suivre Inter-Juventus gratuitement. La première consiste à se rendre sur le canal 21 de la TNT depuis son poste de télévision. La rencontre peut aussi être suivie sur PC et mobile depuis un simple navigateur Web, tout en cliquant sur le lien visible dans le tweet ci-dessus ou en se rendant directement sur le compte Dailymotion officiel de la chaîne L'Equipe.