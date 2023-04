Le Grand Prix de France 2023 de MotoGP diffusé en clair sur C8

Avis aux fans de sports mécaniques et surtout de MotoGP ! Le dimanche 14 mai prochain aura lieu le Grand Prix de France 2023 de MotoGP sur le circuit du Mans. À cette occasion, la chaîne C8 diffusera la course en clair et en direct.

MotoGP : C8 diffusera en clair le Grand Prix de France 2023

C'est en marge d'une conférence de presse tenue au Mans que Séverine Ray, directrice de la communication des chaînes C8 et CStar, a annoncé sur Twitter la diffusion en clair du Grand Prix de France 2023 de MotoGP sur la chaîne C8 le dimanche 14 mai prochain. Il s'agira du diffusion conjointe avec la chaîne cryptée du groupe Canal qui détient les droits exclusifs en France.

Cette 5ème manche de la saison 2023 de MotoGP se déroulera sur le circuit Bugatti du Mans et le départ sera donné à 14 heures. Au classement MotoGP de la saison 2023 (avant la 4ème manche prévue le 30 avril prochain en Espagne), l'Italien Marco Bezzecchi (pilote de Ducati) est premier avec 64 points. De leur côté, les Français Johann Zarco (Pramac Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) sont respectivement 5ème et 7ème du classement général.

Au cours du Grand Prix des Amériques, le 16 avril dernier, c'est le pilote espagnol Alex Rins qui s'est imposé à Austin. Voici le résumé de la course.