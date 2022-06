Ryzen 7000 : AMD lancerait ses puces dès le 15 septembre 2022 pour devancer Intel

AMD pourrait bien lever le voile sur sa nouvelle génération de puces Ryzen 7000 dès le mois de septembre 2022 et les commercialiser dans la foulée, coupant ainsi l’herbe sous le pied de son concurrent principal : Intel.

Il y a environ un mois, à l’occasion du Computex 2022, AMD nous a dévoilé une bonne partie des caractéristiques des prochains processeurs Ryzen 7000 « Raphael » basés sur sa nouvelle architecture Zen 4, mais nous en savons désormais davantage sur la fenêtre de sortie des puces.

Comme le rapporte @wxnod, lors d'une présentation en Chine, une personne représentant la société pourrait avoir malencontreusement confirmé la date de disponibilité des cartes mères Ryzen 7000 et AM5. Selon l'une des diapositives de la présentation, la nouvelle série de cartes mères AMD devrait être mise en vente dès le 15 septembre 2022, et avec elle, les prochains processeurs de la société.

AMD veut couper l’herbe sous le pied d’Intel en lançant ses puces avant lui

En lançant ses puces et cartes mères AM5 le 15 septembre prochain, AMD pourrait bien devancer Intel et ses puces Raptor Lake. En effet, son concurrent principal devrait, lui, lever le voile sur quelques processeurs Intel-Core i9 Raptor Lake en septembre, mais les puces i5 et i7 n’arriveraient qu’au mois d’octobre. Au programme chez Intel, on s’attend à des performances en hausse de 40 %, jusqu’à 24 cœurs (8 P-cores et 16 E-cores) et 32 threads, des fonctions OC améliorées et un module AI M.2.

En plus de la date de la présentation des puces Zen 4, nous savons déjà grâce au leaker @Greymon55 qu’AMD prévoit de dévoiler les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X et Ryzen 5 7600X. Ils remplaceront directement les 5950X, 5900X, 5800X et 5600X de la génération précédente. On peut noter l’absence du Ryzen 7700X, qui est attendu un peu plus tard.

La nouvelle génération de puces Ryzen 7000 est très attendue par les fans du fabricant, puisqu’elles seront les premières à être compatibles avec les barrettes de RAM DDR5. Heureusement, nous avions pu voir que les prix de la nouvelle génération de mémoire vive chutaient avant l’arrivée des puces d’AMD et d’Intel, une bonne nouvelle pour ceux qui prévoyaient d’acheter une puce AMD.