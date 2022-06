Intel Raptor Lake i9-13900K : les premiers benchmarks montrent un gain en performance de 28%

Ça y est, les premiers benchmarks de la prochaine puce haut de gamme d’Intel viennent de tomber. Comme on pouvait s’y attendre, les CPU Raptor Lake vont afficher un certain gain en performances par rapport aux actuels Alder Lake, et pas des moindres. En effet, l’Intel Core i9-13900K affiche des performances jusqu’à 28 % par rapport à son homologue de 12e génération.

Alors que les Raptor Lake, la nouvelle génération de processeurs made in Intel, devraient pointer le bout de leur nez cet été, les utilisateurs attendent avec impatience les premiers benchmarks comparatifs. Au même titre que les prix, le gain de performance est en effet l’argument majeur pour décider de passer, ou non, d’une génération à une autre. L’attente est désormais terminée, grâce aux fuites fournies par un certain Lordzzz, membre du forum Chiphell.

Le benchmark en question concerne l’Intel Core i9-13900K, soit en théorie la puce la plus puissance de la gamme à venir. Pour rappel, on connait déjà certaines caractéristiques de cette dernière, notamment le fait qu’elle sera dotée de 24 cœurs (en configuration 8 P-core et 16 e-core) et de 32 threads. Elle atteindrait ainsi une fréquence d’horloge de 2,4 GHz, capable de grimper à 4,6 GHz en boost.

Les processeurs Raptor Lake seront des monstres de puissance par rapport aux Alder Lake

Deux versions de l’Intel Core i9-13900K ont été testées dans ce benchmark : ES1 et ES3. Ainsi, la puce ES1 obtient un score de 611 points en single-core et de 13 014,9 points en multi-core. C’est légèrement moins que la version ES3 qui, elle, affiche 880 points en single-core et plus de 15 000 points en multi-core. De fait, cette dernière profite donc de performances 7 % supérieures en single-thread et 28 % supérieures en multi-thread par rapport à l’Intel Core i9-12900K, l’équivalent Alder Lake du processeur.

La puce fait également mieux que le Ryzen 9 5950X d’AMD, en le surpassant de 34 % en single-thread et de 21 % en multi-thread. Bien entendu, ces chiffres seront remis en perspective avec la sortie des Ryzen 7000 d’ici le 15 septembre prochain. À noter que la version ES3 du Raptor Lake Core i9-13900K serait compatible avec la mémoire DDR5-7200, ce qui devrait l’aider à booster considérablement ses performances.