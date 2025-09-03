L’Acer Swift 16 AI est le tout premier PC doté du nouveau processeur Intel Panther Lake, la révolution est en marche

Acer a profité de l’IFA de Berlin pour annoncer ses nouveautés. Parmi elles, un nouvel ultra-portable : l’Acer Swift 16 AI. Il s’agit du premier PC du marché à être équipé d’un processeur Intel de nouvelle génération : le Panther Lake.

Des ultra-portables, des PC gaming, des tours… Acer a présenté pas mal de choses lors de sa conférence à l’IFA de Berlin. Mais l’une des annonces les plus intéressantes concerne un produit dont on ne sait pratiquement rien : l’Acer Swift 16 AI. Il s’agit du premier PC à être équipé d’un processeur Intel de nouvelle génération.

Intel avait présenté sa nouvelle génération de processeurs, nommée Panther Lake, lors du Computex en juin dernier. Pas d’info sur les performances, ni même sur le nombre de cœurs, et nous n’en savons pas beaucoup plus aujourd’hui. Ce sera tout de même un passage obligé pour les constructeurs et Acer ne perd pas de temps en annonçant le premier PC équipé.

Acer présente le premier PC sous Panther Lake

Les processeurs Panther Lake promettent plus de puissance, un accent mis sur l’IA (évidemment), ainsi que de meilleures performances en jeu. L’autonomie sera également au centre des préoccupations, sans aucun chiffre donné. Intel annonce avoir travaillé avec Acer autour de l’usage de l’IA, comme avec une génération d’images plus poussée, surtout dans les arrière-plans, ou une recherche plus naturelle dans les paramètres Windows. Des choses que l'on retrouvera dans ce PC.

Le Swift 16 AI sera un ultra-portable dans la droite ligne du précédent, vraisemblablement, avec des caractéristiques techniques solides (comme un écran OLED) ou encore une légèreté impressionnante (moins d'un kilo). La marque de Taipei ne s’est pas vraiment étendue sur le sujet, puisque le produit est encore en maturation. Nous avons pu le voir, mais sous verre. Impossible de le manipuler, ni de farfouiller dans Windows donc.

Acer nous a toutefois confié que les négociations avec les revendeurs avaient déjà débuté et que le PC devrait être commercialisé dans quelques mois. On espère ainsi voir arriver les machines Panther Lake au plus tôt fin 2025, mais plus vraisemblablement après le CES, début 2026.

Intel, en difficulté face à son rival AMD ainsi que face aux nouveaux acteurs comme Qualcomm, doit frapper fort pour cette nouvelle génération, qu’on espère performante et surtout plus abordable.