Intel lance une application capable de synchroniser les données entre les PC Windows et les iPhone

L'application Unison se propose de synchroniser votre smartphone, qu'il tourne sous iOS ou Android, avec votre PC sous Windows. Prise d'appel, envoi de texto, transfert de fichiers, tout ce que vous faisiez avec votre téléphone mobile, vous pourrez le faire depuis votre ordinateur.

Intel présente une nouvelle application qui devrait plaire aux utilisateurs qui n’ont pas su choisir entre iOS et Android. Unison, c’est son nom, permettra de recevoir et d’envoyer des messages texte depuis votre PC sans avoir à utiliser votre smartphone. Il est non seulement possible de rédiger des messages depuis un vrai clavier, mais de plus, vous recevrez les notifications en provenance de votre téléphone directement sur votre moniteur.

La synchronisation d’Unison avec vos smartphones se veut totale, puisqu’il sera également possible de recevoir et de passer des appels depuis votre ordinateur. Bien que le transfert bidirectionnel de fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur ne devrait pas atteindre les 80 Go/s promis par l'USB 4 version 2, il devrait être facile et suffisamment rapide. Une fonctionnalité qui à elle seule devrait faire le bonheur des photographes qui aiment travailler leurs prises dans un logiciel d’édition sur PC tout de suite après la prise de vue. Les concepteurs de cet utilitaire ont tout particulièrement pensé aux professionnels de l’informatique, puisqu’il devrait être possible de l’utiliser même en présence d’un VPN ou d’un firewall.

Unison d'Intel permet d'utiliser un smartphone Android ou iOS sur PC

Unison est certes très prometteuse, mais il y a un bémol. Pour commencer, l’application ne sera disponible que sur certains ordinateurs portables siglés Evo de 12e génération. Est-ce dû à une particularité des composants de la gamme de laptops haut de gamme ou est-ce simplement une stratégie marketing destinée à booster les ventes de cette ligne de produits qui ne doit sortir que plus tard cet automne ? Nul ne le sait encore, Intel se contentant d’ajouter en petites lettres qu’Unison sera disponible plus tard sur d’autres PC. Il n’est bien évidemment fait aucune mention d’une éventuelle compatibilité avec des ordinateurs tournant sous processeur AMD.

D’autres applications ont tenté de réconcilier Android, iOS et Windows. “Mobile connecté” de Microsoft sur Windows 10/11 permet déjà d’utiliser un Android sur un PC. Apple est parvenu à unifier l’ensemble des appareils de son écosystème grâce à une excellente synergie entre iOS 16 et macOS. Aucune de ces deux applications n’est cependant parvenue à laisser le choix entre Android et iOS à leurs utilisateurs. Unison saura-t-elle enterrer la hache de guerre entre tous ces concurrents ?

Source : Intel