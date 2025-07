Microsoft répare une série de bugs dans Windows 11 avec cette mise à jour qu’on vous conseille d’installer

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 arrive dans Windows Update. Cette fois, pas de nouveautés majeures, mais surtout une série de correctifs qui suppriment une série de bugs. Voici ce qu'elle contient.

En matière de mises à jour de Windows 11, il existe désormais, à côté de celles centrées sur les patches de sécurité et celles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, des updates dites de classe C. Il s'agit essentiellement de correctifs destinés à corriger des bugs et à améliorer la stabilité du système d'exploitation. Une manière de distinguer et hiérarchiser plus clairement ce que Microsoft propose aux utilisateurs.

Or, une mise à jour de classe C vient justement de tomber pour les PC sur les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11. Elle porte le numéro KB5062663 (builds 22621.5699 et 22631.5699) et, vous l'aurez compris, il s'agit ici surtout de faire mieux tourner le système d'exploitation – en supprimant quelques bugs. Sans rien de vraiment nouveau dans l'interface.

Qu'est-ce que cette mise à jour de Windows 11 change dans votre PC ?

Outre des améliorations autour du fonctionnement du système de fichiers de Windows 11, Microsoft corrige aussi, entre autres le code permettant l'impression sur votre imprimante. En plus de patches autour de la connectivité réseau, du protocole IME, entre autres.

Voici les notes de version officielles de la mise à jour KB5062663 traduites de l'anglais, avec quelques explications des termes techniques :

Country and Operator Settings Asset (COSA)

Correction : cette mise à jour actualise les profils de certains opérateurs mobiles.

ndlr : COSA signifie Country and Operator Settings Asset, un jeu de paramètres qui adapte iOS/Android/Windows aux exigences spécifiques des opérateurs mobiles (itinérance, APN, 5G, etc.).

Systèmes de fichiers

Correction : résolution d’un problème avec ReFS où l’utilisation d’applications de sauvegarde sur de gros fichiers pouvait saturer entièrement la mémoire.

résolution d’un problème avec où l’utilisation d’applications de sauvegarde sur de gros fichiers pouvait saturer entièrement la mémoire. Correction : la recherche de fichiers PDF dans un dossier partagé renvoyait parfois des erreurs comme « No More Files » ou « STATUS_NO_MORE_FILES », perturbant l’impression PDF virtuelle et les sauvegardes.

ndlr : ReFS (Resilient File System) est un système de fichiers Microsoft conçu pour la résilience et la gestion de très gros volumes de données.

Saisie (problème connu)

Correction : le IME Microsoft Changjie pour le chinois traditionnel pouvait empêcher la formation/la sélection de mots, rendre la barre d’espace inopérante ou afficher une fenêtre de candidats vide après l’installation de KB5062552.

le IME Microsoft Changjie pour le chinois traditionnel pouvait empêcher la formation/la sélection de mots, rendre la barre d’espace inopérante ou afficher une fenêtre de candidats vide après l’installation de KB5062552. Correction : les méthodes de saisie phonétique (claviers phonétiques hindi et marathi) pouvaient mal fonctionner après KB5062552.

ndlr : IME (Input Method Editor) est un outil qui permet de saisir des caractères complexes (idéogrammes, etc.) à partir d’un clavier standard.

Réseau

Correction : certains périphériques mettaient plus de temps à fonctionner après une sortie d’hibernation sur des appareils disposant d’une connexion cellulaire active.

Imprimante

Amélioration : les noms d’imprimantes s’affichent désormais plus clairement lors de la découverte dirigée IPP , facilitant l’identification pendant la configuration.

ndlr : IPP (Internet Printing Protocol) est un protocole réseau standardisé qui permet d’imprimer et de gérer des files d’attente à distance via HTTP.

Stabilité

Correction : dans de rares cas, après le correctif de sécurité de mai 2025, certains appareils devenaient instables ou ne répondaient plus ; ce problème est désormais résolu.

Barre des tâches

Correction : les icônes d’accessibilité pouvaient ne pas apparaître dans la barre des tâches ; le problème est corrigé.

Il est fortement recommandé de ne pas sauter cette mise à jour qui devrait vous être proposée automatiquement si votre PC est concerné.