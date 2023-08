Vente de processeurs : AMD met Intel KO encore une fois, l’écart se réduit de plus en plus

AMD rattrape son retard sur son ennemi de toujours, Intel. C’est ce que confirment les chiffres des ventes hebdomadaires de processeurs du site MindFactory.

Dans la bataille des processeurs que se livrent AMD et Intel, il semblerait qu’un net vainqueur se dégage. C’est en tout cas ce que laissent imaginer les chiffres des ventes publiés par MindFactory, une boutique en ligne allemande spécialisée dans les composants informatiques. Dans un post publié sur Twitter, le blogueur TechEpiphany nous dévoile les ventes des processeurs pour desktop et mobiles d’AMD et d’Intel au cours de la 33e semaine de l’année.

Sans même entrer dans le détail par référence, la simple vue du graphe nous fait comprendre l’étendue des dégâts… pour Intel. Seul un quart des acheteurs se sont tournés vers une solution Intel. AMD domine très largement les débats, et s’arroge quasiment 76 % des ventes. L’étude des dix plus grosses succès n’améliore pas le tableau. Seul un processeur pour desktop d’Intel, le Core i5 13600 KF, un Raptor Lake de 13ème génération, parvient à se frayer une place dans la liste… en dixième position !

Les processeurs pour le gaming d’AMD se vendent comme des petits pains, aux dépens d’Intel

Au sommet du classement des ventes, on trouve le Ryzen 7 7800X3D, l'un des processeurs présentant le meilleur rapport performances/prix, dans le domaine du gaming tout du moins. À moins de 500, il est la référence à battre, et concurrence même des processeurs AMD plus chers et théoriquement plus performants.

Même si les chiffres publiés ne concernent que les ventes de la semaine dernière sur le site MindFactory, ils confirment une tendance forte dans le petit monde des composants informatiques : AMD grappille toujours plus de parts de marché alors même que le secteur est en berne. La domination globale d’Intel est-elle remise en cause ? Pas encore, si l’on en croit Cowcotland, qui annonce sur son site que les processeurs Intel comptent pour 65,4 % des ventes mondiales.