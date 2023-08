AMD contraint de réduire les performances de ses processeurs à cause d’une faille de sécurité

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de processeurs AMD. Une faille de sécurité a été découverte sur les puces, et en la corrigeant, AMD a dû réduire les performances de tous ses processeurs Zen.

AMD a récemment dévoilé une vulnérabilité nommée “Inception”, qui manipule un processeur en créant une instruction qui l’incite à répéter une fonction. Cette faille peut potentiellement conduire à des fuites de données, ce qui représente une menace sérieuse pour les organisations qui traitent des informations confidentielles. Cette vulnérabilité touche tous les processeurs Zen, c'est-à-dire une grande partie des utilisateurs de puces AMD.

L’entreprise a rapidement pris des mesures pour remédier à la vulnérabilité, mais les correctifs ont été accompagnés d’une conséquence inattendue : une baisse significative des performances du processeur, en particulier pour certaines applications.

AMD diminue les performances de ses processeurs pour améliorer leur sécurité

Phoronix, une source bien connue de tests de Linux et de matériel, s'est penché sur l'impact des nouvelles mesures d'atténuation du microcode sur les performances. Les résultats, en particulier pour le processeur EPYC 7763 d'AMD, dressent un tableau plutôt inquiétant pour de nombreux utilisateurs.

En effet, les benchmarks réalisés par Phoronix révèlent que le correctif de la faille « Inception » peut entraîner une baisse des performances pouvant aller jusqu'à 54 %. Cette réduction substantielle de la puissance peut avoir un impact significatif sur les applications qui reposent sur le traitement des données, et donc de nombreuses industries.

Évidemment, l'ampleur de la dégradation des performances varie en fonction de l'application utilisée. Les applications courantes telles que Blender et Mozilla Firefox ne sont que peut impactées, et certaines ne présentent même aucun changement perceptible. Cependant, les tâches plus gourmandes en ressources, telles que celles qui impliquent des processus lourds en données comme MariaDB, ont connu une baisse significative des performances, dépassant la barre des 50 %.

AMD n’est d’ailleurs pas le seul à faire face à de tels problèmes, puisqu’Intel avait lui aussi dû récemment sacrifier plus de 50% des performances de certaines puces pour combler la faille « Downfall ».

Heureusement, il y a une bonne nouvelle pour les joueurs. Phoronix a réalisé le test 3DMark Wildlife Extreme qui a révélé une baisse insignifiante des performances, ce qui est de bon augure pour les jeux vidéo. Les gamers ne devraient donc pas être impactés par cette réduction de la puissance des processeurs sur les applications gourmandes.