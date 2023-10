Intel Core i9-14900K : le CPU a atteint les 9,1 GHz, mais ce n’est pas le record officiel d’overclocking

L’équipe Overvlocking d’Asus a battu le record absolu de fréquence d’horloge du processeur Core i9-13900K en utilisant son successeur, le i9-14900KF, le CPU le plus performant de la gamme, conçu pour les utilisateurs avertis en recherche de performances.

Le Core i9-14900K est le premier processeur d’Intel produit en série à atteindre les 6 GHz. Le jour même de la présentation de ce nouveau CPU haut de gamme, le département Overclocking d’ASUS, en association avec ElmorLabs, a publié une vidéo nous dévoilant le dispositif mis en place pour battre le record établi l’année précédente par la même équipe avec un i9-13900K. Les scientifiques étaient alors parvenus à faire tourner le fleuron des Raptor Lake Refresh à 9 GHz.

Si sur le papier, cet écart de performances paraît presque insignifiant, en pratique, soutirer quelques dizaines de millions de cycles CPU supplémentaires au i9-14900KF réclame une bonne dose de savoir-faire… et d’équipement. Comme on peut le voir dans la vidéo publiée sur YouTube, les overclockeurs d’ASUS ne changent pas une équipe qui gagne. Ils ont encore utilisé un impressionnant système de refroidissement à l’hélium, chargé de maintenir la carte mère ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore et le processeur Intel Core i9-14900KF à une température exploitable située entre -240 et -250°C.

Le Intel Core i9-14900KF a dépassé les 9,1 GHz, mais n’a pas été homologué à cette vitesse

Si tous les membres de l’équipe sont témoins que le CPU de l’ordinateur configuré pour battre le record a bien dépassé les 9,1 GHz, le record restera pour le moment officieux. En effet, suite à un problème avec l’homologation sur CPU-Z. En effet, l’éditeur du logiciel de mesures de performances a constaté que « certains overclockers essayent de tromper CPU-Z avec des éditeurs de mémoire ou des désassembleurs ». D’après eux donc, de nombreux faux résultats ont été rejetés après la sortie du Core i9-14900KF.

Cela dit, leurs efforts ne sont pas totalement vains. L’outil de benchmarking a mesuré un nouveau record d’overclocking pour Asus, désormais établi à 9,043 GHz. Il ne fait aucun doute que l'équipe va se remettre à la tâche pour dépasser, officiellement cette fois, la barre des 9100 MHz.