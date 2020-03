Intel Core i9-10900KF : le processeur se dévoile et il est digne d’être un concurrent du Ryzen 9

Intel prépare sa réponse au Ryzen 9 3900X. Elle s’appelle Core i9-10900KF. Le processeur a fait l’objet d’une fuite sur les réseaux sociaux, dévoilant ses muscles. Équipé de dix coeurs cadencés de 3,7 GHz à 5,3 GHz quand il est overclocké, il obtient des scores sur 3DMArk très prometteurs.

Depuis l’arrivée des Ryzen, AMD ne cache pas son ambition et gagne du terrain, au détriment d’Intel et d’une gamme Core i qui manque d’audace. Bousculé par la série 3000 d’AMD et pressé par la série 4000 annoncée au CES de Las Vegas, le fondeur de Santa Clara n’abandonne évidemment pas la bataille. Loin de là. Il prépare l’arrivée d’un nouveau Core i9 dont les performances techniques seraient comparables à celles du Ryzen 9 3900X.

Ce processeur s’appellerait Core i9-10900KF. Les détails importants de sa fiche technique ont été dévoilés sur Twitter par un compte portant le nom de « _rogame » où de nombreuses fuites (et commentaires assez pertinents) ont été postées ces dernières semaines. Plusieurs messages concernent donc le Core i9-10900KF. Et ces messages sont accompagnés de captures d’écran réalisés sur 3DMark (avec le test Time Spy précisément). Et les résultats sont très encourageants pour « l’équipe bleue ».

10 coeurs et une cadence qui monte jusqu’à 5,3 GHz

Tout d’abord, ces captures nous apprennent que le Core i9-10900KF est un deca-core (pour 20 canaux de distribution) dont la cadence de base est de 3,7 GHz. Une fois overclocké, le composant peut monter jusqu’à 5,3 GHz. Une belle configuration qui montre aussi les différences de vision entre Intel et AMD. Ce dernier préfère augmenter le nombre de coeurs et de canaux, mais baisser la cadence overclockée. Traduction : le Ryzen 9 3900X est doté de 12 coeurs, 24 canaux, une cadence de base à 3,7 GHz et une cadence maximale à 4,6 GHz.

Qu’est ce que cela donne au niveau des tests. Accompagné de 16 Go de RAM (format DDR4 cadencé à 2,4 GHz), le Core i9 atteint 12412 points sur Time Spy (score processeur seulement). Le composant est ici accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060. D’autres tests ont été réalisés. Et, avec plus de RAM (jusqu’à 64 Go), le processeur montre facilement au-dessus des 13000 points, tout en conservant une cadence contenue, entre 3,7 GHz et 3,8 GHz. Bien évidemment, la fréquence de la RAM a aussi un rôle à jouer dans ses scores. Ce qui rend la comparaison avec les scores du Ryzen 9 assez complexe. Mais il semble qu’Intel tient ici quelque chose. Reste à savoir à quel prix la firme compte vendre ce bel étalon. Car, là aussi, Intel a encore une marge de progression.