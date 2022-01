Intel Alder Lake : le problème de compatibilité avec les DRM est résolu, vous pouvez jouer à n’importe quel jeu

Deux mois après le lancement des Alder Lake, Intel a enfin résolu le problème de DRM qui rendait de nombreux jeux incompatibles avec ses processeurs. En théorie, les joueurs devraient donc pouvoir faire tourner n’importe quel titre sur leur PC. En revanche, certains étant sortis il y a plusieurs années peuvent toujours causer quelques soucis.

C’est un soulagement pour les joueurs qui se sont rués que les Alder Lake. Si les processeurs sont indéniablement très performants en jeu, un problème de taille a entaché leur réputation seulement quelques jours après leur lancement : plusieurs jeux sont tout bonnement incompatibles avec ces derniers. Et pas n’importe lesquels. Dans la liste, on retrouve de gros titres comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry Primal ou encore Star Wars Jedi : Fallen Order.

En cause, le DRM Denuvo, entre autres, incapable de différencier les deux types de cœurs du processeur (Gracemont et Golden Cove) et identifiant donc le PC de l’utilisateur comme deux machines distinctes. Aujourd’hui, ce problème est enfin de l’histoire ancienne. C’est sur son site que le constructeur a annoncé fièrement la bonne nouvelle. Tous les jeux sont désormais compatibles.

Intel a enfin résolu le problème de DRM défectueux

« Intel a résolu le problème de DRM sur les processeurs Intel® Core™ de 12e génération qui provoquait le plantage ou le non-chargement de jeux sous Windows 11 et Windows 10 en travaillant avec les éditeurs de jeux et Microsoft », peut-on ainsi lire. « À l’heure actuelle, tous les jeux initialement identifiés comme ayant ce problème de DRM ont été corrigés par des correctifs de jeux ou des mises à jour du système d’exploitation. »

Sur le même sujet : Test Intel Core Alder Lake — que valent les i5-12600K, i7-12700K et i9-12900KF dans les jeux vidéo ?

Intel précise d’ailleurs qu’il peut être nécessaire de mettre à jour Windows pour se débarrasser entièrement du bug. « Outre les correctifs pour les jeux, les mises à jour les plus récentes pour Windows 11 et Windows 10 ont résolu la majorité des problèmes de DRM », explique ce dernier. La majorité, mais peut-être pas tous. Certains jeux anciens, abandonnés par leurs éditeurs, n’ont pas vu leur DRM mis à niveau. Des soucis peuvent donc potentiellement subsister.

Source : Intel