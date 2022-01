Intel affirme que le Core i9 12900HK est plus puissant que la puce M1 Max des MacBook Pro 2021

Intel assure que son processeur Core i9 12900HK est le plus puissant processeur mobile du marché. D'après la firme, la puce offre des performances bien supérieures à celles du chipset M1 Max d'Apple. Cependant, la puce qui alimente les MacBook Pro 2021 est beaucoup moins énergivore.

Ce mardi 4 janvier 2022, Intel a levé le voile sur 50 nouveaux CPU de la nouvelle génération Alder Lake dans le cadre du CES 2022. Fidèle à ses habitudes, le géant des semi-conducteurs propose des processeurs à tous les prix, allant de l'entrée de gamme et au haut de gamme. Lors de la présentation, Intel n'a pas hésité à tacler (à nouveau) les dernières puces maison d'Apple, les M1 Pro ou M1 Max, qui alimentent les MacBook Pro 2021.

Visiblement, Intel n'a toujours pas digéré son divorce avec Apple. Soucieux de prendre son indépendance, Apple a pourtant amorcé la transition des processeurs Intel vers des solutions basées sur l'architecture ARM dès 2020. En dépit des résultats saisissants obtenus par la firme californienne, Intel espère toujours qu'Apple finisse par revenir vers ses puces.

Le processeur d'Intel est ultra puissant, mais ultra énergivore

Lors de sa conférence au CES 2022, Intel a assuré que le processeur Core i9 12900HK, annoncé en novembre dernier, est plus véloce que la puce M1 Max, le processeur le plus puissant du catalogue d'Apple. Intel a même assuré qu'il s'agit du processeur mobile le plus rapide jamais conçu. Comme le souligne Intel, son processeur dispose de six cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité, tandis que la puce M1 Max à 10 cœurs compte huit cœurs de performance et deux cœurs d'efficacité.

Pour prouver ses dires, le fabricant de puces a mis en avant une graphique qui compare les performances de son chipset avec les solutions rivales, comme les Ryzen 95900HX. Plusieurs benchmarks confirment les dires d'Intel. D'après les benchmarks publiés sur Geekbench en novembre, l’Intel Core i9-12900HK surpasse largement le M1 Max et s'impose comme le processeur mobile le plus puissant du marché.

Cependant, le processeur Core i9 12900HK consomme une importante quantité d'énergie et génère une forte enveloppe thermique, ce qui pèse sur l'autonomie des ordinateurs. La consommation d'énergie peut même atteindre les 115 watts, largement plus élevé que la consommation des puces Apple.

Lire aussi : Les Mac en 3 nm arriveront en 2023, Intel peut vraiment dire adieu à Apple

Comme Apple l'a longuement explicité lors de sa dernière keynote, les puces M1 des MacBook se distinguent surtout de la concurrence grâce à leur consommation énergétique restreinte. Grâce aux processeurs conçus par Apple Silicon, les MacBook Pro 2021 offrent d'ailleurs une autonomie de haut vol. Apple promet en effet une autonomie de 17 ou 21 heures avec une seule recharge.