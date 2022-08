Instagram prend des mesures pour protéger les ados des contenus sensibles

Par défaut, Instagram va bloquer l'affichage des contenus sensibles pour les nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans. Ceux qui sont déjà inscrits sur le réseau social seront poussés à également adopter cette protection.

Pointé du doigt à cause de ses effets néfastes sur la santé mentale des jeunes, et plus particulièrement des adolescents, Instagram prend des mesures pour protéger un peu mieux ses utilisateurs les moins âgés. Sur son blog officiel, le réseau social fait savoir que les individus de moins de 16 ans qui s'inscrivent sur Instagram vont désormais avoir par défaut moins de contenus jugés sensibles par la plateforme affichés sur l'application.

De plus, les utilisateurs de moins de 16 ans vont recevoir un message leur conseillant fortement de modifier ce paramètre, pour bénéficier également de cette expérience plus sécurisée. A tout moment, il est possible de se rendre dans les options d'Instagram afin de retourner à un affichage standard des contenus.

Instagram filtre les contenus affichés aux moins de 16 ans par défaut

Avec l'option de filtrage activée, les utilisateurs ne voient plus certains contenus sensibles, relatifs aux armes à feu ou à la drogue par exemple. Mais celle-ci n'agit que sur les contenus recommandés par la plateforme dans les interfaces de recherche, d'exploration, sur les pages de hashtags, dans les Reels, sur le fil principal et pour les comptes suggérés. Cela signifie que les contenus sensibles publiés par des comptes suivis continuent d'être affichés.

Par ailleurs, Instagram annonce tester “une nouvelle façon d'encourager les adolescents à mettre à jour leurs paramètres de sécurité et de confidentialité”. Les jeunes utilisateurs vont ainsi recevoir des messages de la part de l'app, qui vont les inciter à vérifier leurs paramètres en la matière. Les options visant à contrôler qui peut partager leur contenu, qui peut envoyer des messages et les contacter, quel contenu ils peuvent voir et comment ils peuvent gérer leur temps passé sur Instagram seront notamment mises en avant par le service.

Source : Instagram