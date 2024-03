Instagram permet enfin de modifier vos messages après envoi et d’épingler des conversations

La messagerie d’Instagram se dote enfin de deux fonctionnalités essentielles : la modification de messages et l’épinglage de conversation. Ces dernières fonctionnent de la même manière que sur n’importe quelle autre application concurrente. En revanche, la mise à jour apporte également la possibilité de désactiver les confirmations de lecture.

Maintenant que Meta a abandonné l’idée de relier Messenger et Instagram par la même messagerie, il est grand temps d’améliorer celle du réseau social. C’est précisément la mission que s’est donnée la firme avec la dernière mise à jour déployée auprès des utilisateurs. Celle-ci vient apporter plusieurs nouveautés dans votre boîte de réception, dont une que l’on attendait depuis un bon moment : la modification des messages.

En effet, les messageries qui ne permettent pas encore d’éditer ses messages après envoi se comptent désormais sur le doigt d’une main. Même WhatsApp a fini par craquer récemment. Aussi, son fonctionnement ne prendra certainement personne de court. Comme sur la messagerie verte, vous aurez 15 minutes pour réagir après l’envoi. Passé ce délai, le message restera gravé dans le marbre — ou plutôt sur votre écran. De même, votre destinataire sera informé que le message a été modifié.

Instagram modernise enfin sa messagerie avec ces fonctionnalités attendues

Du reste, la manipulation reste la même que sur toutes les autres applications. Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

Restez appuyé sur le message que vous souhaitez éditer Sélectionnez Modifier Apportez les corrections que vous souhaitez Appuyez sur Terminé

Autre nouveauté majeure qui plaira à ceux qui utilisent Instagram comme messagerie principale : il est désormais possible d’épingler des conversations. Là encore, le fonctionnement est similaire aux autres applications. Restez appuyé sur la conversation de votre puis sélectionnez l’option Épingler. Attention, vous n’avez droit qu’à 3 conversations épinglées pour le moment, choisissez donc avec parcimonie.

Dernière nouveauté majeure : nous vous en parlions il y a quelques mois, Instagram vient enfin de déployer une nouvelle option pour désactiver les confirmations de lecteur. Autrement dit, votre destinataire ne sera plus prévenu lorsque vous ouvrirez son dernier message, vous permettant de jeter discrètement un œil à la conversation. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètre et activité > Messages et réponse aux stories > Afficher les confirmations de lecture puis désactivez l’option Confirmation de lecture.

Source : Meta