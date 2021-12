Instagram lance “Take a break” pour protéger la santé mentale des ados

Instagram veut protéger à tout prix les adolescents des effets néfastes potentiels de l'application. Pour ce faire, le réseau social vient d'annoncer de nouvelles mesures et fonctionnalités, à commencer par “Take a Break”, qui invitera les utilisateurs les plus accros à prendre une pause à et se déconnecter quelques instants. Ces nouveaux dispositifs ont été lancés alors que le PDG d'Instagram doit être entendu par une commission parlementaire américaine ce mercredi 8 décembre.

Depuis les révélations fracassantes de la lanceuse d'alertes Frances Haugen sur Facebook et Instagram, les deux réseaux sociaux sont au centre d'une tempête médiatique. Instagram doit composer avec sa nouvelle réputation, celle d'être un réseau social particulièrement dangereux pour la santé mentale des plus jeunes. Pour essayer de redorer son blason tant bien que mal, l'application a annoncé des mesures concrètes comme l'ajout de modérateurs dans les flux vidéos diffusés en direct, l'impossibilité pour les utilisateurs de mentionner dans les publications des ados qui ne sont abonnés à leur profil ou encore une fonctionnalité qui incite les utilisateurs les plus accros à prendre une pause.

Cette fonctionnalité, baptisée “Take a Break” ou Prends une pause en français, était en phase de test depuis plusieurs semaines. Or, Instagram vient de commencer son déploiement dans les pays anglo-saxons, avant de la proposer dans d'autres régions du monde. Comme nous l'avions expliqué précédemment dans nos colonnes, cette fonctionnalité incitera les utilisateurs à faire des pauses après 10, 20 ou 30 minutes passées sur l'application.

Instagram veut pousser les ados à se déconnecter de temps en temps

Le réseau social affirme avoir travaillé avec des experts tiers pour obtenir des conseils et astuces à donner aux utilisateurs dans la manière de faire une pause. La notification affichera par exemple plusieurs moyens de se détendre : prendre des respirations profondes, écrire ce à quoi vous pensez, écouter votre chanson préférée ou s'occuper d'une tâche figurant sur votre liste de choses à faire.

Précisons que cette fonctionnalité sera facultative et qu'il faudra donc l'activer depuis les paramètres de l'appli. Pour l'instant, impossible de savoir quand cette fonctionnalité débarquera en France. Avec un déploiement en cours dans les pays anglo-saxons, on peut espérer une arrivée prochainement. Une chose est certaine, l'intégration de ces fonctionnalités tombent à pic, alors que le PDG d'Instragram Adam Mosseri doit s'expliquer ce mercredi 8 décembre 2021 devant une commission parlementaire américaine au sujet des effets toxiques de la plateforme.

