Instagram fait machine arrière et décide de ne plus copier TikTok

Instagram revient sur certains des changements apportés à son application après avoir été vivement critiqué par des influenceurs, des célébrités et le grand public cette semaine. L’entreprise devrait désormais arrêter de copier TikTok.

Ces derniers jours, Instagram a fait l'objet de critiques de la part d'utilisateurs frustrés par le fait que l'application de partage de photos ressemble de plus en plus à son rival TikTok. Certains utilisateurs se sont plaints du fait qu'Instagram affiche désormais une proportion beaucoup plus importante de contenu recommandé provenant de comptes qu'ils ne suivent pas, par rapport aux publications de leurs amis.

TikTok était récemment devenue l’application vidéo n°1 pour Android et iOS, une place que Meta aimerait sans doute bien occuper. Pour cela, l’entreprise avait dévoilé de nombreuses modifications très similaires à ce que proposait déjà TikTok sur son application, mais veut désormais faire marche arrière en réponse aux critiques.

Lire également : Instagram copie encore TikTok en allongeant la durée des Reels à 90 secondes

Instagram cède face aux critiques qui l'accusent de trop ressembler à TikTok

Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a déclaré à Platformer que les changements seraient réduits au cours des deux prochaines semaines. « Pour les nouveaux designs de flux, les gens sont frustrés et les données d'utilisation ne sont pas géniales », a déclaré Mosseri. « Donc là, je pense que nous devons prendre un grand recul, nous regrouper et déterminer comment nous voulons aller de l'avant ».

En début de semaine, la star de la télévision et entrepreneuse Kylie Jenner (360 millions de followers sur Instagram), ainsi que sa sœur Kim Kardashian, ont posté des mèmes demandant à l'entreprise de « refaire d'Instagram Instagram ». Celles-ci accusaient également Instagram « d’essayer d’être TikTok », et demandaient à l’entreprise de revenir à un flux qui mettait l’accent sur les photos d’amis et d’autres comptes que les utilisateurs suivent.

Alors que Meta avait récemment annoncé vouloir doubler le nombre de contenus provenant d’inconnus d’ici 2023, il se pourrait bien qu’Instagram ne profite pas tout de suite de ce changement. Enfin, Mosseri a également déclaré qu'Instagram allait interrompre le déploiement de sa refonte controversée du design. Le nouveau design de l’application mettait en avant des photos et des vidéos en plein écran, rendant l'application très similaire à des plateformes comme TikTok. Il n'avait cependant été déployé que pour un “petit pourcentage” d'utilisateurs.

Source : Platformer