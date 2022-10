Instagram ne fonctionne plus sur iPhone, la dernière mise à jour en cause ?

Depuis le déploiement de la dernière mise à jour v255.0 d'Instagram sur iOS, de nombreux propriétaires d'iPhone ne parviennent plus à ouvrir l'application. C'est simple, elle se ferme immédiatement. Pour l'instant, Instagram n'a pas précisé s'il comptait déployer un correctif.

Ces dernières semaines, Instagram a souvent occupé le devant de la scène, que ce soit pour la suppression polémique du compte du rappeur Booba, le blocage des photos nues en messages, ou encore l'augmentation de la durée maximale des stories de 15 à 60 secondes.

Mais cette fois-ci, Instagram fait parler de lui à cause d'un bug plutôt ennuyeux. En effet, de nombreux propriétaires d'iPhone (la plupart sous iOS 16 ou plus récent) racontent sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux qu'il est devenu impossible d'ouvrir l'application.

Instagram bug sur iPhone depuis la dernière MAJ

Tous les témoignages évoquent la même histoire : l'application Instagram sur iOS ferme immédiatement après l'ouverture. Les solutions de contournement habituelles, comme le redémarrage du smartphone, ne servent à rien.

D'après les utilisateurs lésés, le problème a commencé à apparaître depuis le déploiement de la dernière mise à jour v255.0 d'Instagram ce mardi 4 octobre 2022. Étrangement, les utilisateurs sous iOS 15 semblent ne pas touchés par ce bug.

“Instagramdown depuis plus de 24 heures maintenant. Dès l'ouverture de l'application, il y a un crash immédiat ! J'ai du succès lorsque je me connecte via un navigateur web. Si vous ne pouvez pas utiliser l'application, connectez-vous via un navigateur jusqu'à ce qu'Instagram corrige le bug causé par la dernière mise à jour”, recommande une utilisatrice sur Twitter.

Weird iOS 16 bug where Instagram flat out refuses to open. Restarted the phone any everything. Anyone else have this? pic.twitter.com/YDXTfTlLrg — Anil (@AnilGanti) October 4, 2022

Pas encore de correctif à télécharger

D'autres utilisateurs lésés conseillent de garder l'application en marche en arrière-plan pour se débarrasser du bug. En revanche, si vous la retirez, le problème revient et il devient impossible de lancer l'appli à nouveau. Par conséquent, la seule solution possible pour résoudre le problème sur iOS 16 est de désinstaller et de réinstaller l'application, de l'exécuter une fois et de la laisser fonctionner en arrière-plan.

Pour l'instant, on ne sait pas encore quand Meta déploiera un correctif. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur ce sujet. Et vous, êtes-vous concernés par ce bug sur votre iPhone ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : NoteBookCheck