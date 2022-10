Elon Musk tease l’arrivée de X, son réseau social “tout-en-un” basé sur Twitter

Elon Musk ne cache plus ses ambitions de créer son propre réseau social et surtout envie de révolutionner le secteur. En réponse à plusieurs de ses abonnés sur Twitter, le milliardaire a expliqué que la plateforme s’inspirera du chinois WeChat, qui propose des fonctionnalités aussi diverses que le partage de contenu, le gaming et moyens de paiement.

Nous ne sommes pas à l’abri du fait qu’Elon Musk change (encore) d’avis, mais pour le moment, le milliardaire semble finalement décidé à racheter Twitter. La nouvelle a été annoncée hier dans une lettre envoyée aux actionnaires, après le lancement d’une bataille judiciaire juteuse qui a fait couler beaucoup d’encre cet été. Il faut dire que le milliardaire nous en a fait voir de toutes les couleurs, de son offre ahurissante de 44 milliards d’euros à ses histoires de bots cachés par la direction.

Est-ce donc la perspective d’être contraint à verser 1 milliard de dollars à Twitter qui a convaincu Elon Musk, ou bien ses autres projets plus ambitieux ? En effet, au cours de l’été, l’homme d’affaires avait déjà vaguement annoncé sa volonté de lancer son propre réseau social. Celui-ci reprendrait le nom de domaine X .com, provenant de la banque en ligne fondée il y a des années par le milliardaire, devenu plus tard PayPal.

Le rachat de Twitter, un tremplin pour Elon Musk

Ces derniers jours, Elon Musk s’est voulu plus loquace sur le sujet envers ses abonnés Twitter. Ainsi, lorsque l’un d’eux lui demande pourquoi il a finalement décidé de racheter Twitter, l’intéressé répond que le réseau social est « un accélérateur pour réaliser la vision originale de X .com ». Une affirmation qu’il a par ailleurs réitéré à plusieurs reprises, ajoutant que la transaction pourrait avancer la date de sortie de X .com de 3 à 5 ans.

Quelle est donc cette vision dont parle Elon Musk ? Le patron de Tesla a déjà évoqué son projet auprès des employés de Twitter, prenant notamment l’exemple du réseau social chinois Wechat. « Il n’y a pas d’équivalent de Wechat en dehors de la Chine… Vous vivez essentiellement sur Wechat en Chine. Si nous pouvons recréer cela avec Twitter, nous aurons un grand succès », a-t-il expliqué.

Autrement dit, Elon Musk pourrait créer un réseau social d’un nouveau genre en Occident, associant le partage de contenu traditionnel à des fonctionnalités de paiement ou encore de gaming. De plus, le milliardaire pourrait s’inspirer de l’algorithme de TikTok, dont il a déjà chanté les louanges et qui pourrait rendre Twitter « bien meilleur pour informer les utilisateurs des problèmes sérieux ».