Indépendance énergétique à prix cassé : l’Apex 300 de BLUETTI arrive à prix mini

La BLUETTI Apex 300 arrive avec une offre Super Early Bird à prix réduit. Une station d’énergie portable polyvalente, parfaite pour la maison, les voyages ou la vie hors réseau, avec une autonomie évolutive et une recharge solaire optimisée.

L’autonomie énergétique, c’est un peu comme une bouée de sauvetage moderne. Que ce soit pour continuer de travailler en pleine panne de courant ou pour profiter de son road trip sans se soucier de la batterie, une station d’énergie portable peut vraiment changer la donne. Vous partez en van ? Pas de souci pour brancher votre frigo ou recharger vos appareils. Vous restez à la maison ? Elle peut prendre le relais en cas de coupure. Seul problème : il est difficile de choisir quelle station acheter sans se ruiner.

Bonne nouvelle : la station d’énergie portable Apex 300 de BLUETTI débarque le 20 mai ! Et pour les premiers acheteurs, une offre Super Early Bird à 1 065 € (hors frais de livraison) permet de s’équiper à prix réduit.

Cette station d’alimentation est conçue pour s’adapter à toutes les situations : maison, camping-car, vie hors réseau… Le principe est simple : vous commencez avec un modèle de base, et vous pouvez ensuite ajouter des batteries pour augmenter l’autonomie selon vos besoins. Polyvalente et robuste, l’Apex 300 promet de tenir jusqu’à 17 ans. C’est une solution tout-en-un pour rester connecté, alimenter ses appareils ou sécuriser son foyer en cas de coupure de courant.

Apex 300 : puissance, modularité et simplicité

La BLUETTI Apex 300, c’est d’abord une station modulaire. Vous démarrez avec une capacité de 2,7 kWh et pouvez la faire évoluer jusqu’à 58 kWh en ajoutant des batteries B300K, B300 ou B300S. Une vraie liberté d’adaptation, que ce soit pour une alimentation de secours à la maison, un voyage en camping-car ou une vie hors réseau. Son atout ? Une puissance de 3 840 W, capable d’alimenter des appareils gourmands comme un climatiseur, un four ou même des outils électriques. En cas de coupure de courant, elle bascule automatiquement en mode secours en 20 millisecondes, garantissant une continuité parfaite.

L’Apex 300 se distingue aussi par son efficacité énergétique exceptionnelle. Elle consomme jusqu’à 40 % d’énergie en moins que les modèles concurrents, ce qui se traduit par des économies annuelles estimées à 92 €. Son autonomie est optimisée, avec une durée de veille sur courant alternatif multipliée par 2,5, et jusqu’à une journée de fonctionnement supplémentaire pour un réfrigérateur. Pour les utilisateurs qui veulent réduire leur empreinte énergétique sans sacrifier la performance, c’est un avantage de taille.

Autre point fort : la recharge solaire. Avec le contrôleur SolarX 4K, la station peut capter jusqu’à 4 000 W de puissance solaire, permettant une recharge complète en moins de deux heures. Vous pouvez même connecter plusieurs unités en parallèle pour atteindre jusqu’à 11,52 kW de puissance de sortie. Et grâce à son coût d'entrée abordable et son efficacité énergétique, l'Apex 300 peut s'amortir en seulement deux ans avec l'énergie solaire.

Côté durabilité, l’Apex 300 repose sur des cellules LiFePO₄ de deuxième génération, des batteries de qualité automobile qui garantissent plus de 6 000 cycles de charge tout en conservant 80 % de leur capacité, soit l’équivalent de 17 ans d’utilisation quotidienne. Une longévité exceptionnelle qui assure un investissement durable.

L’Apex 300 ne se contente pas d’être puissante et durable. Elle est aussi évolutive. Grâce aux mises à jour OTA (Over The Air), elle reçoit régulièrement des améliorations logicielles, ce qui permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités au fil du temps sans changer de matériel. Cette compatibilité étendue avec les accessoires et les batteries en fait une station prête à évoluer avec vos besoins.

Enfin, la prise en main de l’Apex 300 est un jeu d’enfant. L’installation est simplifiée grâce à une configuration plug-and-play, avec des connexions clairement identifiées. Que ce soit pour alimenter votre maison, votre van ou vos outils en atelier, tout se fait sans complication. Une solution énergétique pensée pour s’intégrer naturellement à votre quotidien.

L’offre Super Early Bird sur l’Apex 300 commence à 1 065 € (hors frais de livraison), une belle opportunité pour s’équiper à moindre coût. Ce tarif permet de démarrer avec une station de base, parfaite pour une alimentation de secours ou des aventures en plein air. Mais pour ceux qui souhaitent une autonomie encore plus grande, BLUETTI propose également des bundles à prix réduit.

Le combo Apex 300 + B300K, par exemple, est proposé à 1 776 € (taxes incluses, hors frais de livraison). Avec cette configuration, vous doublez votre capacité énergétique, profitant d’une solution modulaire prête à évoluer selon vos besoins. En ajoutant le contrôleur SolarX 4K, vous pouvez maximiser l’usage de l’énergie solaire, rechargeant votre station avec jusqu’à 4 000 W de puissance solaire.

Ce n’est pas seulement une solution polyvalente, c’est aussi un investissement qui peut s’amortir rapidement. En utilisant l’énergie solaire, l’Apex 300 peut être rentabilisé en seulement deux ans. Passé ce délai, vous profitez d’une source d’énergie gratuite, que ce soit pour sécuriser votre maison, alimenter votre camping-car ou travailler en toute autonomie. Une offre qui allie flexibilité et économies sur le long terme.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bluetti.