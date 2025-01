Vous êtes à la recherche d'une imprimante à réservoir d'encre lors des soldes d'hiver 2025 ? Sur le site Carrefour, vous avez la possibilité d'avoir la HP Smart Tank Plus 570 sous la barre des 150 euros.

Carrefour profite de la période des soldes d'hiver 2025 pour baisser le prix d'une imprimante à réservoir d'encre. Actuellement, la HP Smart Tank Plus 570 est proposée par l'enseigne française de la grande distribution à 149,99 euros au lieu de 299,99 euros. La réduction de 50 % s'effectue automatiquement, il n'y a donc pas de code promo ni d'offre de remboursement à appliquer.

Considérée comme une imprimante tout-en-un, la HP Smart Tank Plus 570 embarque essentiellement trois fonctions : l'impression, la numérisation et la copie. L'appareil qui possède trois réservoirs a l'avantage d'offrir jusqu'à 3 ans d'encre inclus dans la boîte.

Au niveau de ses principales caractéristiques, la Smart Tank Plus 570 de HP affiche une vitesse d'impression maximale de 11 ppm pour le noir et jusqu'à 5 ppm pour la couleur. On trouve aussi une résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi pour le noir et blanc, et de 4800 x 1200 dpi pour la couleur. Quant à la numérisation et à la copie, les résolutions respectives sont de 1200 x 1200 dpi et de 600 x 600 dpi.

Enfin, les futurs propriétaires de l'imprimante auront droit au recto/verso manuel, à une capacité de 100 feuilles (entrée) et 30 feuilles (sortie), à l'USB 2.0, au Wi-Fi, au Bluetooth et à un écran tactile de 2,2 pouces.