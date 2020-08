Apple présente le nouvel iMac 27 pouces : CPU 10 coeurs, 128 Go de RAM, à partir de 2100 €

Apple dévoile une nouvelle version de son iMac 27 pouces. L’ordinateur tout-en-un se dote d’une configuration plus musclée, notamment au niveau du processeur, un Core i d’Intel de 10e génération, et d’une option pour monter jusqu’à 128 Go de mémoire vive DDR4. Son prix s’échelonne selon les options de 2100 euros à plus de 10 000 euros.

Après la version 21,5 pouces, c’est au tour de l’iMac 27 pouces d’être rafraichi par Apple. Pour cela, la firme de Cupertino s’est largement inspirée de son tout récent iMac Pro. Sans pour autant atteindre l’extravagance de ce dernier, l’iMac 27 pouces de 2020 en est une version allégée et surtout financièrement plus accessible. Rappelons que l’iMac Pro est vendu à partir de 5500 euros. L’iMac 27 pouces démarre, lui, à 2100 euros.

Lire aussi – Apple avec ARM : le Mac sera le PC ultime du développeur, selon l’ancien boss de Windows

Entrons dans le détail de la fiche technique. L’iMac 27 pouces conserve la dalle 5K Retina de son prédécesseur de 2019 (définition 5120 x 2880 pixels). La luminosité annoncée est de 500 nits. Et petite nouveauté, Apple propose une option pour remplacer le verre standard de l’écran par un verre « nano texturé » dont la réflectivité serait largement meilleure. La caméra Facetime HD 1080p intégrée en façade est la même que celle de l’iMac Pro.

Core i de 10e génération, Radeon Pro, 8 To de SSD

Le processeur intégré dans l’iMac est un Core i de 10e génération, sans surprise. Il s’agit d’un Core i5 hexa-core pour la configuration la plus légère. Et cela monte jusqu’au Core i9 deca-core, en passant par le Core i7 octo-core. Les fréquences s’échelonnent de 3,1 GHz à 3,6 GHz avec un overclocking qui peut atteindre les 5 GHz. Le chipset graphique est un Radeon Pro dans toutes les configurations : de la frugale Radeon Pro 5300 avec 4 Go de GDDR6 à la surpuissante Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de GDDR6, en passant par deux options intermédiaires (5500 XT et 5700).

Côté mémoire, le nouvel iMac 27 pouces est bien doté. De 8 Go pour les plus économes jusqu’à l’extravagante option à 128 Go de DDR4 pour la mémoire vive. Et de 256 Go à 8 To de stockage en SSD. Côté connectivité, le tout-en-un est pourvu d’un modem WiFi ac (pas de WiFi 6 encore), d’un capteur Bluetooth 5.0, de quatre ports USB-A, deux ports Thunderbolt 3 (compatibles USB type-C), d’un port Ethernet gigabit (avec une option pour améliorer ce port à 10 gigabits) et d’un lecteur de carte mémoire au format SDXC.

De 2100 euros jusqu’à pratiquement 11 000 euros !

Finissons avec le détail qui fâche : le prix. L’iMac 27 pouces (2020) est proposé à partir de 2100 euros dans sa configuration la plus légère et sans aucune option. Si vous avez quelques deniers à dépenser, cet ordinateur peut également vous coûter pratiquement 11 000 euros. Il suffit pour cela de pousser la configuration à son paroxysme : Core i9, Radeon 5700 XT, 128 Go de RAM, 8 Go de stockage, option verre nano-texturé, port 10 gigabits, souris et trackpad améliorés.

Notez également qu’Apple profite de la présentation de son iMac 27 pouces pour dévoiler des mises à jour mineures des iMac 21,5 pouces et iMac Pro. Le premier profite désormais d’options de stockage en SSD ou Fusion Drive, même sur les modèles les moins onéreux. Le second voit son processeur amélioré. Sa version de base sera désormais proposée avec un Intel Xeon deca-core (la meilleure sera toujours offerte avec un Xeon avec 18 coeurs).