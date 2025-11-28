Ils pensaient faire l’affaire du siècle pour le Black Friday, Samsung annule des commandes par dizaines au dernier moment

Une “erreur technique” : voici comment Samsung a justifié l'annulation de nombreuses commandes passées sur son site entre le vendredi 14 et le samedi 15 novembre derniers. Alors plusieurs clients se réjouissaient d'avoir fait une bonne affaire pour le Black Friday, les voilà désormais obligés de payer plus cher pour repasser commande.

On n'aura peut-être jamais meilleur exemple d'une affaire trop belle pour être vraie. Alors que le Black Friday bat son plein, nombreuses sont les arnaques à profiter de l'inattention des internautes pour endormir leur vigilance à coup de grosses promotions. Mais il est plus surprenant de se faire avoir par un constructeur renommé comme Samsung, qui plus est sur son site officiel. C'est pourtant bien l'arrière désagréable qu'a laissé une expérience pour le moins étonnant à plusieurs internautes ces derniers jours.

Tout commence le 14 novembre dernier. Le Black Friday approchant, plusieurs utilisateurs se rendent sur le site de Samsung et son application SamsungShop à la recherche de bonnes affaires. Ils ne tardent pas à en trouver. Sur les téléviseurs et les barres de son notamment, les prix sont on ne peut plus alléchants. Nombre d'entre eux craquent alors, certains de faire l'affaire du siècle. Leur paiement est autorisé, ils reçoivent un mail de confirmation de commande. Tout se déroule le plus normalement du monde.

Sur le même sujet – Votre TV Samsung va enfin recevoir cette mise à jour attendue depuis des mois

Samsung transforme le Black Friday en cauchemar pour de nombreux clients

Mais une dizaine de jours plus tard, c'est le drame. Plusieurs utilisateurs reçoivent un mail étrange de la part de Samsung, leur indique que leur commande a été annulée. Le constructeur presque aucune explication, évoquant un vague problème technique. Un peu contraignant, mais soit : il suffit de repasser commande, pensent alors les clients lésés. Sauf qu'entre temps, Samsung a rehaussé le prix des articles autrefois en promotion. L'affaire du siècle leur ait passé sous le nez.

Certes, Samsung a promis de rembourser intégralement les concernés voire, dans certains cas, d'offrir un bon d'achat de 10% pour leur prochaine commande. Reste que la situation est très étrange. L'UFC-Que choisir a donc lancé une enquête et interrogé directement la firme coréenne pour avoir sa version de l'histoire. Réponse de l'intéressé : honorer ces commandes serait revenu à vendre ses appareils à perte, ce qui est interdit par la loi.

Source : UFC-Que Choisir