20 ans de prison si vous utilisez l’IA DeepSeek, cette proposition de loi ne plaisante pas

Un projet de loi veut en finir définitivement avec l'intelligence artificielle chinoise. S'il est approuvé, le texte prévoit des sanctions très lourdes pour la simple utilisation de DeepSeek, entre autres.

Ça ne rigole plus. La montée en puissance fulgurante du modèle d'intelligence artificielle chinois DeepSeek effraie de nombreux pays, et certains n'hésitent pas à prendre des décisions radicales. À l'origine, l'IA n'avait pas forcément de quoi faire peur, au contraire. Elle débarque en décembre 2024 dans sa 3e version et c'est un succès immédiat. Déjà parce qu'elle affiche des résultats supérieurs à ses concurrents dans la plupart des domaines, selon ses développeurs, mais surtout parce qu'elle ne coûte qu'une fraction du prix de ces derniers.

Un point qui n'a pas d'incidence pour les utilisateurs se contentant de télécharger la version mobile gratuite, mais qui réjouit les entreprises devant payer pour des fonctionnalités avancées. Très vite, on commence à se poser des questions sur la sécurité des données transitant par DeepSeek. Et c'est la douche froide : l'IA présente des failles majeures exposant les informations de centaines de milliers de personnes. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une réaction en chaîne.

Se servir de l'application IA DeepSeek pourrait conduire des gens en prison pour 20 ans

Plusieurs pays interdisent purement et simplement l'usage de DeepSeek. Soit à l'ensemble de la population comme en Italie, soit pour une catégorie précise comme les agences gouvernementales à Taïwan. De son côté, la France ne n'est pas encore prononcée, mais a lancé une enquête. Aux États-Unis, le Texas est le premier à interdire DeepSeek sur les appareils fournis par le gouvernement. Pas suffisant visiblement. Une proposition de loi déposée par le sénateur républicain Josh Hawley veut aller bien plus loin.

Son point de vue est clair : “Chaque dollar et chaque gigaoctet de données qui entrent dans l’IA chinoise sont des dollars et des données qui seront au final utilisés contre les États-Unis“. Le projet ne fait donc pas dans la dentelle. Voici ce qu'il prévoit :

“Interdire l'importation depuis ou l'exportation vers la Chine de technologies d'intelligence artificielle.

Interdire aux entreprises américaines de mener des recherches sur l'IA en Chine ou en coopération avec des entreprises chinoises.

Interdire aux entreprises américaines d'investir de l'argent [dans le développement de l'IA chinoise]”.

C'est vaste, mais ça ne s'arrête pas là. Selon l'article de loi spécifiant la peine encourue en cas de non-respect, quelqu'un téléchargeant l'application DeepSeek sur son mobile risque jusqu'à 20 ans de prison et 1 million de dollars d'amende. Au vu de la formulation du texte, c'est en effet une possibilité.

La loi américaine interdisant l'IA chinoise aurait des répercussions majeures sur le secteur

Il y a cependant peu de chances pour que la loi, si elle passe, soit interprétée en ce sens. Elle pourrait également être catastrophique pour la recherche sur l'IA. “Les sanctions prévues […] pour l'importation ou l'exportation depuis la Chine de technologies d'IA […] pourraient […] s'étendre à toute personne publiant des modèles d'IA ou des documents de recherche sur Internet, sachant qu'ils seront téléchargés par des personnes en Chine“, précise Kevin Banksto du Centre pour la Démocratie et la Technologie.

De plus, le texte interdirait “la collaboration américaine avec des chercheurs de pratiquement n'importe quelle université ou entreprise chinoise“, ce qui ralentirait fatalement les avancées dans le domaine. En l'état, le projet de loi est écrit de telle manière qu'il devrait être rejeté. Il ne faut cependant pas oublier que les deux partis américains tombent facilement d'accord lorsqu'il s'agit de se protéger de la Chine. Il y a quelques années, personne n'aurait cru que le pays interdirait une application aussi populaire que TikTok. Et pourtant.

Source : 404 Media