Il vient de plier le Galaxy Z Fold 7 200 000 fois, voici ce qu’il en reste

Samsung affirme que son Galaxy Z Fold 7 peut supporter jusqu’à 500 000 pliages. Un vidéaste a voulu vérifier cette promesse en le pliant manuellement, encore et encore. Après des jours d’efforts, le verdict est tombé…

Les smartphones pliables font désormais partie intégrante du marché haut de gamme. Si leur format séduit, leur fiabilité reste une inquiétude pour beaucoup. Face à cette perception, les constructeurs comme Samsung investissent dans des matériaux plus résistants et des charnières optimisées. Mais la vraie solidité ne peut être évaluée qu’en dehors des tests en laboratoire.

Un vidéaste sud-coréen a décidé de mettre le Galaxy Z Fold 7 à l’épreuve dans des conditions extrêmes. Il a réalisé manuellement 200 000 pliages successifs, avec des pauses régulières pour évaluer l’état du téléphone. Ce test, bien plus proche d’un usage réel, permet de voir comment le smartphone se comporte sur le long terme. Ce genre de test manuel permet de mieux évaluer la fiabilité sur le long terme. L’objectif était de vérifier si le modèle tient vraiment la promesse de Samsung, qui annonce une durabilité de 500 000 pliages en laboratoire.

Le haut-parleur du Galaxy Z Fold 7 est tombé en panne après 175 000 pliages

Dès les premières étapes, plusieurs incidents ont été observés. Entre 6 000 et 10 000 pliages, le Galaxy Z Fold 7 s’est redémarré sans raison apparente. À partir de 46 000, la charnière a commencé à produire un grincement. Vers 75 000, un liquide est même sorti de la charnière. À 100 000, un léger bruit de craquement s’est fait entendre. Enfin, après 105 000 pliages, la pliure centrale est devenue plus visible, bien que l’écran restait parfaitement fonctionnel. Aucun signe de dysfonctionnement majeur n’a été constaté sur la dalle elle-même. Ces signes, bien que non bloquants, montrent une usure progressive.

Le smartphone a tout de même atteint les 200 000 pliages, avec un écran et une charnière encore opérationnels. Cependant, vers les 175 000, le haut-parleur principal a cessé de fonctionner. Ce dysfonctionnement montre que d’autres composants peuvent aussi s’user sous contrainte prolongée. Cela peut poser problème à long terme, surtout sur un appareil vendu à partir de 2 099 euros. Ce test manuel, bien plus exigeant que celui en laboratoire, offre un aperçu plus réaliste des capacités du Galaxy Z Fold 7 face à l’usure quotidienne.