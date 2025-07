Le Galaxy Z Fold 7 impressionne avec ce renfort inspiré du blindage, conçu pour durer 10 ans

Le Galaxy Z Fold 7 marque un tournant pour les smartphones pliables. Samsung a renforcé son écran avec une structure inspirée du verre pare-balles et promet une durée de vie record.

Présentés il y a quelques jours, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 incarnent la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung. Si les modèles précédents avaient déjà fait des progrès côté design et fonctionnalités, la question de la durabilité restait souvent au centre des débats. Cette année, Samsung veut montrer que ses écrans pliables sont prêts pour un usage vraiment long terme.

Le fabricant affirme que l’écran du Galaxy Z Fold 7 peut désormais supporter jusqu’à 500 000 pliages, soit plus du double par rapport à la génération précédente, limitée à 200 000 cycles. Selon les tests, cela équivaut à plus de 10 ans d’utilisation quotidienne, même pour les personnes qui ouvrent leur téléphone plus de 200 fois par jour. Ce chiffre impressionnant a été certifié par Bureau Veritas, un organisme international indépendant.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 intègre un écran inspiré du verre pare-balles

Pour atteindre cette robustesse, Samsung a donc repensé la structure de son écran pliable. La couche de verre ultra-fin (UTG) est plus épaisse de 50 %, et un nouvel adhésif haute élasticité a été ajouté entre les couches. Ce matériau permettrait une récupération quatre fois plus efficace après chaque pliage.

Cette technologie s’inspire du fonctionnement du verre pare-balles, qui utilise plusieurs couches pour absorber les chocs sans se casser. En plus de cette résistance renforcée, le Galaxy Z Fold 7 améliore aussi nettement la photo. Il embarque le même capteur de 200 mégapixels que le Galaxy S25 Ultra, et nos tests ont montré des résultats presque identiques entre les deux modèles.

D’autres améliorations mécaniques ont été apportées, notamment une plaque de soutien en titane derrière l’écran. Ce matériau, plus léger et plus résistant que l’aluminium, renforce l’ensemble sans alourdir le smartphone. Samsung mise sur cette avancée pour rassurer les utilisateurs encore hésitants face aux pliables. Le Galaxy Z Fold 7 est ainsi le premier modèle à intégrer cette nouvelle technologie, avec pour objectif affiché : faire du smartphone pliable un appareil aussi fiable qu’un modèle classique.