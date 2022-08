Xiaomi va bientôt lancer le MIX Fold 2, la Nvidia RTX 4080 sera moins gourmande que prévu, c’est le récap

Xiaomi s'apprête à lancer son nouveau smartphone pliant, le MIX Fold 2, un père de famille est contraint de payer une colossale facture téléphonique après des vacances en Andorre, les prochaines RTX 4080 et 4070 consommeront moins que prévu, c'est le récap.

Comme chaque jour de la semaine à la même heure, voici notre récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille. Ainsi, on sait désormais quand Xiaomi dévoilera son MIX Fold 2. Du côté du fondeur Nvidia et de ses prochaines cartes graphiques, les RTX 4000, il est question d'une réduction de la consommation énergétique, au détriment malheureusement des performances. Enfin, nous n'avons pas pu résister à l'envie de vous raconter cette histoire d'un père de famille qui a reçu une facture téléphonique de plusieurs milliers d'euros après un petit séjour dans la Principauté d'Andorre.

Xiaomi s'apprête à dévoiler son nouveau smartphone pliable, le MIX Fold 2

Xiaomi nous donne rendez-vous ce jeudi 11 août pour dévoiler tout un lot de nouveaux produits. Parmi eux, on trouve la Xiaomi Pad 5 Pro 12,4 pouces, les Buds 4 Pro, la Watch S1 Pro, mais aussi et surtout… Le MIX Fold 2, son tout nouveau smartphone pliable. L'appareil est annoncé comme étant le plus smartphone pliable le plus fin avec une épaisseur de seulement 5 mm. Reste à espérer désormais qu'il sera un jour commercialisé en France, ce qui n'était pas le cas de la toute première version.

Un père de famille doit payer une facture de téléphone astronomique à cause de ses enfants

Parti en vacances en Andorre avec sa petite famille, un père a eu la désagréable surprise de recevoir de la part de son opérateur une facture s'élevant à 5400 euros après avoir consommé seulement 400 Mo de data ! Pour rappel, la principauté ne suit pas les mêmes règles de roaming que dans les autres pays d'Europe. Après avoir contacté à maintes reprises le service client de son opérateur, le père de famille a enfin obtenu une réponse plutôt étonnante de la part de Telenet. On vous laisse découvrir comment l'histoire se termine.

Les prochaines RTX 4070 et 4080 seront moins consommatrices que prévu

C'est d'ici la rentrée que Nvidia devrait dévoiler ses nouvelles cartes graphiques RTX 4000. Si de nombreuses rumeurs font état actuellement d'une consommation pharaonique (on parle de 800 ou 900 W selon les modèles), il semble finalement que Nvidia ait revu sa copie. Les prochaines RTX 4070 et 4080 seront moins gourmandes que prévu. Revers de la médaille : les nouvelles cartes graphiques de Nvidia pourraient être moins puissantes que prévu. En réduisant leur consommation, Nvidia aurait ainsi sacrifié sur la fréquence d'horloge et/ou la vitesse mémoire.

