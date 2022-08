L’iPhone 14 arriverait en avance, la RTX 3090 Ti devient abordable, c’est le récap

La RTX 3090 Ti voit son prix baisser de 1000 dollars, l'iPhone 14 serait annoncé par Apple la première semaine de septembre et l'Explorateur de fichiers de Windows 11 s'améliore grandement, voici le récapitulatif de l'actualité tech du 8 août 2022.

Bien que la période estivale soit souvent synonyme de calme plat en matière d'actualités tech, ce n'est résolument pas le cas cette année. Et la journée du 08 août 2022 en un bon exemple. Entre la possibilité d'une présentation de l'iPhone 14 plus tôt que prévu, le prix de la RTX 3090 Ti en chute libre et Windows 11 qui profite d'un nouvel Explorateur de fichiers, il y a de quoi faire. Alors c'est parti, voici le résumé des actualités les plus intéressantes de la veille.

Le prix de la RTX 3090 Ti baisse de 1000 dollars

La plus puissante des cartes graphiques à l'heure actuelle, la RTX 3090 Ti, voit son prix enfin chuter. Celle qui valait il y a encore quelques semaines plus de 2000 dollars devient enfin abordable, ou presque. Il faut en effet compter 11500 euros pour se procurer un exemplaire du GPU signé EVGA. Et il ne s'agit pas d'un modèle d'occasion ou “tomber du camion”, puisqu'il s'agit du prix officiellement annoncé par le constructeur sur son site.

L'iPhone 14 pourrait sortir en avance

Si Apple a d'ores et déjà prévu de commercialiser 95 millions d'exemplaires de ses différents modèles d'iPhone 14, la marque à la pomme pourrait aussi profiter de l'engouement suscité par son nouveau smartphone pour bouleverser son calendrier. À en croire les dernières rumeurs, l'iPhone 14 serait ainsi dévoilé le 6 septembre 2022, pour une commercialisation calée au 16 septembre.

L'Explorateur de Windows 11 fait peau neuve

De mois en mois, Microsoft continue à peaufiner ici et là son système d'exploitation. Dans sa toute dernière édition, actuellement en preview, Windows 11 bénéficie de nouvelles fonctionnalités liées à l'Explorateur de fichiers. Moins gourmand en RAM, utilisant un système d'onglets (comme n'importe quel navigateur), intégrant pleinement les fichiers stockés sur OneDrive, l'Explorateur profite de nombreuses innovations. On fait le point sur l'ensemble d'entre elles.

