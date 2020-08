Google a mis à jour son application domotique Home. Cette nouvelle version intègre tous les paramètres nécessaires au réglage de Google WiFi, le routeur mesh (ou répéteur) développé par la firme de Mountain View. La mise à jour, numérotée 2.26 est en cours de déploiement dans le Play Store.

Google a développé, avec Nest, une large gamme de produits domotiques. En France, vous pouvez notamment acquérir la série Google Home (standard, Mini ou Max), la série Nest Hub (standard, Mini ou Max également), des caméras, des détecteurs de fumée, des thermostats et un petit produit bien pratique, le Nest WiFi, dont la première génération s’appelle Google WiFi.

Il s’agit d’un répéteur WiFi (ou routeur mesh) dont le but est d’étendre la portée du WiFi de votre Box, par exemple, pour atteindre des endroits de votre habitation qui ne sont pas couverts par le réseau sans fil. Son usage est simple : il prend le signal initial du routeur WiFi et l’étend, tout simplement. Le répéteur peut être configuré à partir de votre smartphone grâce à une application appelée Google WiFi.

Mais cela va bientôt changer. Nos confrères de 9to5Google ont découvert une mise à jour de l’application Google Home. Celle-ci est le centre névralgique de votre réseau domotique. A partir de ce dernier, vous pouvez allumer une ampoule connectée, ouvrir une serrure connectée ou régler la température de votre thermostat. Jusqu’à présent, Google Home ne prenait pas en charge le paramétrage du répéteur et renvoyait vers l’application dédiée. Ce n’est plus le cas.

Tous les paramètres désormais dans Google Home

Au sein de la version 2.26 de Google Home, plusieurs changements ont été découverts. Le plus important est l’intégration d’un menu de paramétrage avancé du réseau des répéteurs. De là, vous pouvez gérer les adresses DNS, les paramètres sans fil (SSID et mot de passe) ou filaire, la réservation des adresses IP locales pour certains appareils (comme un serveur domestique, par exemple), l’activation du service UPnP, la gestion des ports réseau (que les amateurs de P2P connaissent bien), etc.

La nouvelle version de Google Home voit également l’arrivée de nouveaux paramètres pour gérer les appareils connectés au réseau domestique. Il est maintenant possible à partir de l’application de surveiller l’activité de tous les appareils. Et ce de façon beaucoup plus visuelle. De là, si vous souhaitez restreindre l’accès au réseau à un appareil, Google Home vous en offre la possibilité en quelques instants. Google Home 2.26 serait en cours de déploiement sur le Play Store et ne devrait pas tarder à arriver sur la version française.

Source : 9to5Google