La Xbox Series X est 3 fois plus grosse que la Series S, la preuve en photos

Le site américain IGN a publié plusieurs dizaines de photos mettant en scène deux mock-ups des Xbox Series S et Xbox Series X. Grâce à ces clichés, il est maintenant possible de se rendre compte de la taille des deux nouvelles consoles de Microsoft. La Xbox Series S est vraiment petite. Et la Xbox Series X est vraiment énorme. Elle est même trois fois plus grande que la Series S.

Cette semaine, impossible de ne pas parler de la gamme Xbox de Microsoft. En dévoilant non seulement la Xbox Series S, version digitale de la Xbox Series X, mais également le prix et la date de sortie des deux consoles, la firme de Redmond a monopolisé l’actualité toute la semaine. D’autant plus que les informations officialisées sont intéressantes : les deux consoles arriveront en France (comme partout ailleurs) le 10 novembre et leur prix sera de 499 euros pour la Series X et 299 euros pour la Series S.

Lire aussi – Xbox Series X : Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, la liste des jeux disponibles au lancement le 10 novembre

Si vous avez une Xbox One (et plus encore si vous avez une Xbox 360), ces annonces ont certainement attiré votre attention et vous avez peut-être envie de changer de console cet hiver. Mais vous ne savez pas quelle place elles prendront. Même si les visuels dévoilés par Microsoft mettent en scène les Xbox avec leurs manettes respectives, il est vrai qu’il est difficile de comparer sans photo avec les précédentes générations de console.

Identiques à l’extérieur, vides à l’intérieur

L’édition américaine du portail IGN a reçu de la part de Microsoft deux « mock-ups » des Xbox Series X et Xbox Series S. Pour rappel, un mock-up est simplement une console vide, non fonctionnelle, qui a pour but de représenter l’objet en taille réelle. Esthétiquement, les mock-ups sont donc identiques aux véritables produits qu’ils représentent (les matériaux sont les mêmes, les vrais boutons sont présents, etc.). C’est une pratique courante pour que les distributeurs puissent mettre en vitrine un produit.

Média spécialisé dans le jeu vidéo, IGN dispose évidemment de nombreuses consoles commerciales. Le portail en a donc profité pour faire des photos des deux mock-ups sous toutes les coutures, mais également des clichés comparatifs avec d’autres Xbox… et même des consoles d’autres constructeurs, la PS4 et la Switch notamment. Plusieurs dizaines de visuels sont donc disponibles. Nous n’avons repris ici que celles qui nous semblent les plus intéressantes, dont celles qui compare les Series S et Series X avec les Xbox 360 Slim et Xbox One X que vous retrouvez en tête de cet article.

La plus grosse console, toute catégorie !

Première remarque justement sur ce cliché : la Xbox Series X est vraiment imposante. Elle est non seulement aussi large que la Xbox One X, mais elle est trois fois plus haute. Vous pouvez presque empiler une Xbox 360 Slim, une Xbox One X et une Xbox Series S pour atteindre le volume de la console. Heureusement, elle semble aussi moins profonde. Ce qui tend à montrer que cette console est faite pour être debout et non couchée. Nous espérons que cette position n’endommagera pas les disques optiques des jeux et des films (la Xbox 360 avait une propension à rayer les disques quand elle était en position verticale).

Deuxième remarque, les clichés confirment aussi que la Xbox Series S est bien plus petite que les autres. Elle semble aussi épaisse que le Xbox One. Mais elle est moins large et moins profonde. La Series S est très légèrement plus large que la Xbox 360 Slim (il faut dire que celle-ci est la moins large des consoles présentes, hors Switch), mais elle est moins profonde et surtout moins épaisse que la 360 Slim.

Des aérations de partout

Troisième remarque, nous voyons que toutes les Xbox, sauf la Xbox Series X, ont une grille sur la tranche quand elles sont positionnées en verticale. Microsoft retient donc le même système de ventilation que toutes les autres Xbox depuis la 360 : une grille sur la tranche pour aspirer l’air froid et une grille sur la face supérieure (en position horizontale) pour expulser l’air chaud. La Xbox Series X dispose de deux grilles sur chaque tranche carrée. Leur rôle est le même que pour les autres consoles : une en bas pour aspirer l’air et une en haut pour l’expulser. Pour ne pas obstruer celle du bas, un disque en plastique sert à surélever la console.

Enfin, dernière remarque, vous pouvez voir sur ces photos l’arrière des deux nouvelles consoles. La Series S est équipée d’un port HDMI, d’un port Ethernet et de deux ports USB (en plus de celui présent en façade). Le port à côté de la prise HDMI est destiné aux extensions, comme le disque dur additionnel à 220 dollars pour 1 To. Pas de sortie audio optique ici. Vous retrouvez une configuration quasiment identique à l’arrière de la Xbox Series X.

Ce sont des photos très intéressantes qui permettront aux gamers intéressés par ces deux consoles d’anticiper la place qu’il leur faudra pour en intégrer une chez eux. Voir même à prévoir d’aller chez Ikea pour changer de meuble TV… N’hésitez pas à partager avec nous en commentaires vos idées pour intégrer la Xbox Series X chez vous !