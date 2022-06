Huawei présente le MateView SE, son moniteur 75 Hz à moins de 200 euros

Huawei a dévoilé de nombreux produits lors de sa conférence du 29 juin et parmi eux, il y a le MateView SE. Il s’agit d’un écran 1080p qui mise sur un grand respect des couleurs et sur sa modularité pour séduire. Son argument principal est son prix puisqu’il est vendu à partir de 159 euros.

Huawei est maintenant bien installé sur le marché des moniteurs avec le MateView ou encore le MateView GT. Aujourd’hui, c’est un nouveau membre qui arrive dans la famille : le MateView SE. Il a été pensé pour être l’écran le plus abordable du constructeur.

Il s’agit d’un écran IPS LCD de 23,8 pouces au format 16 :9 et avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Fait intéressant, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, qu’on n’a pas vraiment l’habitude de voir sur le marché. Il est également compatible FreeSync.

Huawei veut proposer un écran design à petit prix

Huawei promet que le MateView SE proposera une image agréable, notamment grâce à un grand respect des couleurs. Le constructeur indique par exemple que le Delta moyen sera inférieur à 2, ce qui pourrait être un argument pour ceux qui travaillent dans l’image, comme les photographes. Il précise que le MateView SE disposera d’un mode eBook pour une lecture plus agréable Pour cela, la température sera drastiquement baissée afin de ne pas fatiguer les yeux. On demande à voir en conditions réelles.

Le MateView SE est doté d’un design qui se veut minimaliste, histoire de s’adapter à tous les setups. On constate ainsi un ratio écran/façade très élevé (non précisé mais nous devons frôler les 90%). On note également la présence d'un pied modulable qui permet de faire pivoter la dalle en position verticale. Cette dernière est réglage en hauteur sur 11 cm et inclinable sur 23 degrés.

Bonne nouvelle, le produit ne dispose pas de boutons pour aller dans les réglages, mais d’un joystick unique, beaucoup plus pratique.

A lire aussi – Test Huawei MateBook 16s : le nouveau roi du format 16 pouces

Un écran qui, sur le papier, semble donc correct, mais relativement classique. Pour séduire, la marque chinoise mise sur le prix. Le modèle de base (avec un taux de réponse de 8 ms) sera commercialisé à 159 euros. Une autre version avec un taux de réponse de 5 ms sera vendue 169 euros. Les deux moniteurs seront disponibles dès le mois d’août.