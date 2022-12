Idées cadeaux Noël : notre Top 3 des meilleures offres à moins de 50€ chez la Fnac

Un bracelet connecté, des écouteurs sans fil ou encore une enceinte connectée : on a sélectionné 3 produits High Tech à moins de 50€ disponibles en ce moment chez la Fnac pour vous inspirer avant les fêtes de fin d'année. Découvrez ces produits à prix mini ci-dessous.

Découvrir le Huawei Band 6 à 39,99€ chez la Fnac

Noël approche et il est temps de commencer à mettre des cadeaux sous votre sapin. Mais pas de panique : que vous cherchiez un cadeau pour vos parents, votre compagne ou compagnon ou encore un proche, vous trouverez votre bonheur dans notre Top 3 des meilleures offres High Tech chez la Fnac. Et si vous avez un petit budget, aucun problème : on ne propose ici que des produits à moins de 50€ !

La première offre que l'on a trouvé intéressante est le bracelet connecté Huawei Band 6 noir, disponible chez la Fnac pour seulement 39,99€ au lieu de 44,99€ habituellement.

On vous en parlait déjà en mai 2021 à sa sortie, et l'on est toujours autant séduit par le bracelet. On apprécie notamment son grand écran, son suivi d'activités très complet (qui inclut le suivi du stress et du taux d'oxygène dans le sang), son design élégant et son incroyable autonomie. Avec ce bracelet connecté, vous profiterez de presque toutes les prestations d'une montre haut de gamme, mais pour un prix mini !

En savoir plus sur le bracelet

Des écouteurs Jabra Elite 3 à moins de 50€

On a également eu un coup de cœur pour les écouteurs sans fil Bluetooth Jabra Elite 3, disponibles pour 49,99€ chez la Fnac.

Découvrir les Jabra Elite 3 à 49,99€ chez la Fnac

Très efficaces, ces écouteurs sont complètement sans fil et vous offre une liberté totale. Ils profitent également de la qualité sonore connue chez Jabra et vous profiterez de tous vos contenus audio dans un confort optimal avec eux.

Pour ce faire, ils proposent 6 haut-parleurs et plusieurs fonctions avancées comme Sound+ qui permet de personnaliser votre son. Aussi, ils vous offrent une immersion totale dans vos contenus grâce à la réduction passive de bruit. Enfin, ils proposent 7h d'autonomie en une seule charge et jusqu'à 28h d'autonomie avec l'étui de charge.

L'enceinte intelligente Google Nest Hub V2 à 29,99€ au lieu de 99,99€

Et si vous commandez l'un des produits ci-dessus chez la Fnac, vous pouvez profiter d'un cadeau exceptionnel : -60€ de réduction sur l'enceinte intelligente Google Nest Hub V2. Elle se retrouve à 29,99€ au lieu de 99,99€.

Découvrir la Google Nest Hub V2 à 29,99€ chez la Fnac

Grâce à cette enceinte intelligente nouvelle génération, vous profitez d'une multitude de services ! Vous pouvez regarder des séries ou des films depuis une plateforme de streaming directement depuis l'appareil, écouter vos titres préférés ou encore streamer vos contenus sur votre TV. Grâce aux commandes vocales, vous pouvez lui demander de lancer un contenu en quelques secondes, mais aussi de contrôler votre maison connectée. C'est le parfait mélange entre une tablette et une enceinte connectée !

Attention, en vous rendant chez la Fnac, vous allez voir cette enceinte disponible pour 99,99€. Rappelons que pour en profiter à 29,99€, vous devez l'ajouter à votre panier avec un autre produit éligible à l'offre. C'est notamment le cas du Huawei Band 6 et des Jabra Elite 3.

Précisons finalement qu'avec ces 3 produits, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement offerts à la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix).