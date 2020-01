Hulu : le service de VOD rival de Netflix arriverait bientôt en France

Hulu, le service de VOD américain concurrent de Netflix, arriverait bientôt en France. Disney, la maison mère de la plateforme, souhaiterait en effet proposer aux internautes français les contenus du catalogue Hulu en complément des productions disponibles sur Disney+. On fait le point sur les premières informations disponibles.

Hulu, la plateforme de streaming rachetée en 2019 par Disney, pourrait bientôt débarquer sur le marché français, rapportent nos confrères de Disneyphile. Le 18 janvier, Manuel Alduy, le responsable marketing de Disney en Europe et en Afrique, aurait en effet teasé l’arrivée d’Hulu sur son compte Twitter. « Bientôt en Europe aussi » assure Manuel Alduy. On ignore si le cadre évoque l’arrivée du service ou uniquement de la série Littles Fires Everywhere, une production originale d’Hulu.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas du seul indice concernant l’arrivée du service en France, souligne Disneyphile. Dans une interview accordée à France Inter le 8 janvier dernier, Alain Weill, le PDG d’Altice France, a évoqué le lancement d’Hulu dans l’Hexagone (voir la vidéo ci-dessous).

« Il y a Hulu qui va arriver » glissait Alain Weill à l’antenne, visiblement persuadé que le service ne tardera pas à débarquer sur le continent européen. Dans l’entretien, le dirigeant se dit même prêt à investir dans le service de streaming. En tant que PDG d’Altice, il n’est pas impossible qu’Alain Weill ait obtenu des informations confidentielles concernant l’arrivée d’Hulu en France.

En attendant de plus amples informations, on vous conseille de prendre cette rumeur avec des pincettes. Aux Etats-Unis, Disney propose l’abonnement à Hulu dans un bundle qui comprend aussi un accès au catalogue Disney+ à ESPN+. Pour rivaliser avec Netflix en Europe, la firme américaine va-t-elle bientôt annoncer l’arrivée d’Hulu ? On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

Source : Disneyphile.fr