Huawei Watch GT 4 : enfin une smartwatch qui allie technologie et design

Huawei vient d’officialiser la Watch GT 4 qui est déjà disponible en précommande. Elle se décline en plusieurs variantes qui correspondent à différents styles afin de satisfaire tous les penchants. Pour la sortie de sa nouvelle montre connectée, Huawei propose une offre de lancement avec des bonus de précommande disponibles jusqu’au 15 octobre.

Design : fusion de l’artisanat traditionnel et des tendances modernes

Très populaire au sein de la gamme des montres connectées de Huawei, la série GT se renouvelle cette année. La Huawei Watch GT 4 qui vient d'être officialisée se distingue de ses prédécesseurs par son design encore plus raffiné : octogonal et élégant.

Cette évolution est le fruit de la nouvelle stratégie “Fashion Forward” de Huawei qui met l’accent sur l’aspect esthétique sans pour autant négliger le volet “technologie”. La Huawei Watch GT 4 forme ainsi le parfait trait d’union entre élégance et intelligence, tout ce qu’on attend d’une montre connectée moderne.

Huawei Watch GT 4 : disponible maintenant en précommande !

La montre est en précommande jusqu’au 15 octobre 2023. Pendant cette période, la marque propose une offre de lancement sur les différentes variantes de sa nouvelle montre connectée.

Pour toute précommande, elle vous offre les écouteurs Huawei Freebuds SE 2 d’une valeur de 60 €. Et pour l’achat de la version la plus haut de gamme de la GT 4, le bracelet EasyFit 2 d’une valeur de 40 € est offert en plus des écouteurs.

– Huawei WATCH GT 4 46mm Active (bracelet élastomère fluoré noir) : 249,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei WATCH GT 4 46mm Classic (bracelet cuir marron) : 269,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei WATCH GT 4 46mm Vert (bracelet vert tissé) : 269,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei WATCH GT 4 46mm Elite (bracelet en acier inoxydable) : 369,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts + bracelets EasyFit 2 noir offert

– Huawei WATCH GT 4 41mm Classic (bracelet cuir blanc) : 249,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei WATCH GT 4 41mm Elegant (bracelet couleur Or) : 299,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

– Huawei WATCH GT 4 41mm Elite (bracelet en acier inoxydable) : 399,99 € + écouteurs Freebuds SE 2 offerts.

La Huawei Watch GT 4 de 46 mm arbore une coupe masculine tandis que celle de 41 mm s’adresse davantage au public féminin. La marque vous offre différentes options de personnalisation afin de trouver le style qui vous convient le mieux.

DÉCOUVRIR L’OFFRE CHEZ HUAWEI

Les nouvelles fonctionnalités

La nouvelle Watch GT 4 est hautement personnalisable. En plus du boîtier et du bracelet dont vous avez le choix, la montre propose plus de 25 000 cadrans dont chacun apporte une touche différente. Pour ce qui est des fonctionnalités, elles concernent le volet santé et le volet fitness.

Différentes fonctions permettent à l'utilisateur de suivre ses données sanitaires : suivi du cycle menstruel amélioré pour les femmes ; surveillance cardiaque TruSeen™ 5.5+ qui offre des mesures 30 % plus précises de la santé du cœur ; suivi du sommeil et notamment de la respiration et des cycles de sommeil grâce à la technologie TruSleep™ 3.0, etc.

Enfin, en ce qui concerne le volet fitness, la Huawei Watch GT 4 propose plus de 100 modes de suivi sportif. De quoi permettre à l'utilisateur de ne rater aucune mesure des données liées à ses activités physiques. Et grâce à l’application Stay Fit qui est axée sur la gestion des calories, des suggestions sont faites aux utilisateurs pour les aider à gérer leur apport calorique afin notamment de contrôler leur poids.

La montre dispose d’une puce GPS et offre une autonomie de 14 jours pour la version 46 mm et de 7 jours pour la version 41 mm.

Montre compatible avec les appareils iOS et Android !

DÉCOUVRIR L’OFFRE CHEZ HUAWEI

Vous pouvez également retrouver les montres en ligne sur Fnac/Darty, dans les magasins de Fnac à partir d’octobre, dans le Huawei Flagship Store Opéra qui se situe au 9 bd des capucines 75002 Paris.

Cet article est une publication sponsorisée par Huawei.