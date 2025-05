HUAWEI WATCH FIT 4 Pro : la révolution que tous les sportifs de plein air attendaient

Huawei frappe fort avec le lancement de la Watch Fit 4 Pro, une montre connectée ultra-complète. Design haut de gamme, navigation GPS, plongée, golf, suivi santé… Elle vous accompagne dans toutes vos aventures. Mais attention, les offres sont limitées.

Huawei vient de sortir sa nouvelle série Huawei Watch Fit 4 et Huawei Watch Fit 4 Pro, une des smartwatches les plus complètes du marché.

Une réduction de 30 € pour les abonnés à la newsletter

pour les abonnés à la newsletter Un bracelet supplémentaire offert

La garantie prolongée de 12 mois

3 mois d’abonnement à Huawei Santé+

Difficile de résister à toutes ces offres, surtout pour cette montre connectée qui se veut bien plus qu’un simple accessoire connecté. Elle combine en effet design haut de gamme, capacités sportives avancées et suivi santé complet pour accompagner les utilisateurs dans toutes leurs aventures.

Un design robuste pensé pour l’action

La Huawei Watch Fit 4 Pro se distingue par un design alliant élégance et solidité. Son boîtier en titane, associé à un verre saphir ultra-résistant et un cadre en aluminium de qualité aéronautique, garantit une robustesse exceptionnelle. Légère (30,4 g) et fine (9,3 mm), elle se porte sans gêne, même lors des activités les plus intenses.

L’écran AMOLED de 1,82 pouce offre une luminosité maximale de 3 000 nits, idéale pour une lecture parfaite en plein soleil, que vous soyez en pleine ascension d’un sommet ou en bord de mer. Le bracelet tissé 3D, léger et respirant, résiste à l’eau et sèche rapidement, parfait pour les sportifs. Vous partez pour une course sous la pluie ? Aucun problème, la montre reste stable et confortable.

Des performances de haut niveau pour les sports de plein air

Avec la Huawei Watch Fit 4 Pro, chaque activité devient une expérience enrichie. Son système de positionnement HUAWEI Sunflower offre une précision GPS améliorée de 56 % par rapport au modèle précédent. Que vous soyez en randonnée, en course à pied ou en trail, la montre vous guide avec une précision inégalée.

Randonnée et trail : Vous explorez une nouvelle région ? Activez les cartes hors ligne en couleur pour visualiser votre itinéraire. Importez votre parcours préféré et laissez la montre vous guider. La segmentation des parcours permet de planifier chaque étape, que vous grimpiez une montagne ou traversiez une forêt dense. En cas de doute, la fonction de retour automatique vous ramène à votre point de départ.

: Vous explorez une nouvelle région ? Activez les cartes hors ligne en couleur pour visualiser votre itinéraire. Importez votre parcours préféré et laissez la montre vous guider. La segmentation des parcours permet de planifier chaque étape, que vous grimpiez une montagne ou traversiez une forêt dense. En cas de doute, la fonction de retour automatique vous ramène à votre point de départ. Plongée sous-marine : Amateurs de plongée ? La Watch Fit 4 Pro vous accompagne jusqu’à 40 mètres de profondeur, avec un suivi en temps réel de votre vitesse de descente, de la température de l’eau et de la durée de votre immersion. En plus de ces informations, la montre surveille votre fréquence cardiaque et votre saturation en oxygène (SpO2), vous alertant en cas de dépassement des seuils de sécurité. Les alertes de sécurité (profondeur, durée de plongée, temps de maintien) garantissent une pratique en toute sérénité.

: Amateurs de plongée ? La Watch Fit 4 Pro vous accompagne jusqu’à 40 mètres de profondeur, avec un suivi en temps réel de votre vitesse de descente, de la température de l’eau et de la durée de votre immersion. En plus de ces informations, la montre surveille votre fréquence cardiaque et votre saturation en oxygène (SpO2), vous alertant en cas de dépassement des seuils de sécurité. Les alertes de sécurité (profondeur, durée de plongée, temps de maintien) garantissent une pratique en toute sérénité. Golf de précision : Sur le green, la Watch Fit 4 Pro se transforme en véritable caddie intelligent. Elle offre un accès à plus de 15 000 parcours de golf avec des vues 3D, permettant de visualiser les obstacles et de planifier vos coups. Vous êtes sur le practice ? Le mode Practice analyse votre swing en temps réel : backswing, vitesse, tempo. Vous pouvez même mesurer les distances GPS en temps réel jusqu’au drapeau ou aux obstacles, optimisant vos stratégies de jeu.

: Sur le green, la Watch Fit 4 Pro se transforme en véritable caddie intelligent. Elle offre un accès à plus de 15 000 parcours de golf avec des vues 3D, permettant de visualiser les obstacles et de planifier vos coups. Vous êtes sur le practice ? Le mode Practice analyse votre swing en temps réel : backswing, vitesse, tempo. Vous pouvez même mesurer les distances GPS en temps réel jusqu’au drapeau ou aux obstacles, optimisant vos stratégies de jeu. Sports nautiques : Que vous fassiez de la voile, du surf ou de l’aviron, la montre suit votre vitesse, votre distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Vous pouvez même visualiser votre parcours directement sur la montre, pour savoir exactement où vous avez navigué. Une véritable boussole des sports aquatiques, vous permettant de mesurer vos performances à chaque session.

Une gestion complète de votre santé

Mais la Huawei Watch Fit 4 Pro n’est pas qu’une montre pour sportifs. Elle veille aussi sur votre bien-être grâce à son système TruSense. Plus qu'un simple outil de mesure, ce système assure un suivi de santé précis, avec une technologie améliorée pour une détection rapide des anomalies.

Surveillance cardiaque et ECG : La montre vous permet d'obtenir un électrocardiogramme (ECG) en seulement 30 secondes, avec une précision accrue. Vous êtes alerté en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormale.

: La montre vous permet d'obtenir un électrocardiogramme (ECG) en seulement 30 secondes, avec une précision accrue. Vous êtes alerté en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormale. Suivi du sommeil : La nuit, elle analyse votre sommeil avec précision. Vous souffrez d’apnée du sommeil ? La Watch Fit 4 Pro détecte les interruptions de respiration et vous fournit un rapport complet sur votre sommeil profond, léger et paradoxal. Vous pouvez suivre vos niveaux d'oxygène dans le sang (SpO2) et votre variabilité de fréquence cardiaque (VFC), des indicateurs cruciaux pour surveiller votre récupération après une séance de sport intense.

: La nuit, elle analyse votre sommeil avec précision. Vous souffrez d’apnée du sommeil ? La Watch Fit 4 Pro détecte les interruptions de respiration et vous fournit un rapport complet sur votre sommeil profond, léger et paradoxal. Vous pouvez suivre vos niveaux d'oxygène dans le sang (SpO2) et votre variabilité de fréquence cardiaque (VFC), des indicateurs cruciaux pour surveiller votre récupération après une séance de sport intense. Bien-être au quotidien : Que vous soyez en pleine réunion ou sur le canapé, la montre vous rappelle de bouger pour éviter la sédentarité. Son suivi de l’activité physique et des calories brûlées vous aide à garder la forme.

Une autonomie longue durée et une recharge express

Avec une autonomie pouvant atteindre 10 jours en utilisation normale, la Huawei Watch Fit 4 Pro vous accompagne sans interruption. En cas de batterie faible, une recharge rapide de 60 minutes suffit pour la retrouver pleine d’énergie. Que vous soyez en pleine aventure ou simplement au quotidien, elle est toujours prête à vous suivre.

Sa compatibilité avec iOS et Android garantit une synchronisation facile avec votre smartphone, vous permettant de suivre vos performances et vos données de santé où que vous soyez.

Finalement, la Huawei Watch Fit 4 Pro n’est pas simplement une montre connectée. C’est un véritable partenaire de vos aventures, qu’il s’agisse de gravir des montagnes, de plonger dans les eaux profondes ou de perfectionner votre swing au golf. Élégante, robuste et ultra-performante, elle s’adapte à toutes vos envies.

