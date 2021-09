Huawei Watch 3 : toutes les nouveautés apportées par la nouvelle mise à jour

La montre connectée Huawei Watch 3 a récemment été mise à jour pour le plus grand bonheur des utilisateurs. 20% d’autonomie en plus, les appels eSims, le suivi de la santé amélioré, etc. Découvrez toutes les nouveautés apportées à la montre connectée dans cet article.

Découvrir l’offre

Bonne nouvelle pour tous les détenteurs de la nouvelle Huawei Watch 3 : la montre connectée a été mise à jour par Huawei et bénéficie ainsi de nouvelles améliorations. Parmi toutes les nouveautés apportées à la montre connectée, on trouve notamment :

Une amélioration de 20% pour la durée de vie de la batterie.

Le mode batterie ultra-longue-durée

Une précision améliorée du contrôle des gestes et l’apparition de nouvelles commandes gestuelles.

Une réponse améliorée de la fonction météo.

Une amélioration de la connectivité et de la stabilité iOS.

L'apparition des appels eSIM.

La détection de température épidermique et les alertes de températures élevées.

Le suivi de santé amélioré.

De nouveaux cadrans ainsi que la possibilité de créer ses propres cadrans.

La possibilité d’importer de la musique directement sur votre montre.

Le déverrouillage automatique de votre téléphone.

D'après le constructeur chinois, la montre connectée recevra de nouvelles mises à jour dans l'année, le but étant de devenir LA montre connectée indispensable à votre quotidien et à vos activités sportives. On attend par exemple un nouveau système de détection de lavage de main et de chute pour les mois qui arrivent.

Pour profiter de la mise à jour, une seule chose à faire : activer le WiFi sur votre Huawei Watch 3. Cette dernière se téléchargera automatiquement et vous pourrez profiter de toutes les nouveautés présentées ci-dessus dès à présent.

La Huawei Watch 3 : jusqu'à 14 jours d'autonomie, les appels eSim, le suivi de la santé, etc.

Annoncée début juin, la Huawei Watch 3 est d'ores et déjà en vente dans tous les magasins High Tech et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a tout pour bouleverser le marché des montres connectées.

Sous HarmonyOS, elle offre à l'utilisateur une expérience pratique et intelligente grâce à une interaction améliorée, une interconnectivité “tous scénarios” et une connectivité indépendante. Parmi toutes les fonctionnalités, on trouve :

Le suivi de la santé (mesure de la fréquence cardiaque, le Sp02, le suivi du sommeil et de la pression artérielle).

Le suivi de l'activité sportive avec plus de 100 modes d'entraînement.

Une autonomie ultra-longue durée de 3 jours en mode connecté et jusqu'à 14 jours en mode autonomie ultra-longue de la batterie.

Un capteur de température haute précision capable de mesurer la température corporelle à même la peau.

Elle propose également le service eSIM afin de vous permettre de partager votre numéro, ainsi que votre forfait voix et données entre votre montre et votre smartphone. En d'autres termes, vous pouvez appeler vos proches grâce à votre Huawei Watch 3 ! Pour ce faire, vous devez être client SFR Mobile et suivre les instructions suivantes :

Ouvrez l’application Huawei Santé sur votre smartphone.

Cliquez sur “Appareils” et sélectionnez la montre associée à votre téléphone.

Cliquez sur “Gestion eSIM”, puis sur “Activer”.

Sélectionnez la carte SIM que vous voulez attribuer à votre montre.

Inscrivez vos identifiants SFR et cliquez sur “Me connecter”.

Cliquez sur “Continuer” et validez la commande de votre eSIM.

Côté design, une nouvelle fois, la Huawei Watch 3 fait mouche. A mi-chemin entre une montre connectée et une montre traditionnelle, elle est discrète et équilibrée. Elle est équipée d'un cadran en acier inoxydable poli et dotée d'un écran en verre 3D ultra-incurvé. Verre en saphir, fond en céramique, boîtier en titane… Les matériaux les plus nobles de l'horlogerie traditionnelle sont réunis sur la Huawei Watch 3.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.